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因應資安威脅不斷上升，運用AI、機器學習技術進行預防、偵測的「智能資安」，可節省許多人力並提早發現異常；防毒軟體的做法是攔阻資安威脅進入企業系統，但當病毒躲過防禦進入企業系統後，則需透過「偵測」發現病毒隱藏地方，在未釀成大禍，如勒索、「被」挖礦或更嚴重的資料外洩前，及時來排除；「系統紀錄(Log)查看」是偵測系統內是否藏匿資安威脅的基礎，透過機器學習，AI可進行使用者行為監控及分析，判斷這些網路行為是使用者正常行為，還是異常程序透過上網行為將資料傳輸出去，快速協助抓出可疑資料，再經由人為判斷，以快速反應解除危機。

偵測企業內部網路流量，找出可能潛在的威脅，稱做網路流量分析（Network Traffic Analysis，NTA）系統，是近年來的資安產品趨勢，台灣二版(V2)獨家代理之【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】，協助企業藉著這套系統，分析流量封包，監控內部網路的行為，進行找出網路環境中，可能存在的弱點或是攻擊事件，守護公司的網路安全及重要資料。

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