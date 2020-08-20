藍瓶咖啡、三井不動產攜手推出「自動販賣機」，不僅賣咖啡，還有精品咖啡豆、即溶咖啡、環保咖啡杯等供消費者做選擇。

2002年創辦於美國加州的藍瓶咖啡，以簡約設計而聞名，同時也是第三波咖啡浪潮的要角。在日本擁有15間店鋪的藍瓶，近期在京都開了3號店之後，宣布攜手三井不動產，在東京澀谷設置「自動販賣機」！

Blue Bottle facebook

名為「Blue Bottle Coffee Quick Stand」的自動販賣機，提供咖啡愛好者高品質的職人咖啡，不用再排上2小時的隊，販賣機也會每季更新，一年四季都有值得嘗試的品項。

8月限定：Bella Donovan咖啡豆

8 月限定款是藍瓶咖啡最受歡迎的咖啡豆「Bella Donovan」，由伊索比亞、蘇門答臘、祕魯的豆子混合而成。（售價：日幣 1,620 圓） 圖片來源／Blue Bottle Coffee Japan合同会社

罐裝冷萃咖啡

罐裝飲料的部分，則有 Bright、Bold、Single Origin 3 款冷萃咖啡。（售價：日幣 640 圓） 圖片來源／Blue Bottle Coffee Japan合同会社

即溶咖啡

盒裝即溶咖啡粉，每盒內含 5 包咖啡粉。（售價：日幣 1,620 圓） 圖片來源／Blue Bottle Coffee Japan合同会社

環保咖啡杯

除了咖啡之外，藍瓶的周邊商品也是粉絲們熱衷收藏的品項。「Blue Bottle Coffee Quick Stand」販售的環保咖啡杯，印著藍瓶經典 logo，設計簡約。（售價：1,940 圓） 圖片來源／Blue Bottle Coffee Japan合同会社

「Blue Bottle Coffee Quick Stand」自動販賣機，位置在靠近JR澀谷站的一座停車場當中，已於8月7日下午3點開始啟用。

Blue Bottle Coffee Quick Stand藍瓶自動販賣機

停車場名稱：「三井のリパーク」渋谷１丁目第９駐車場

地址：東京都渋谷区渋谷1-9-14（JR澀谷站，步行3分鐘）

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design

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