2002年創辦於美國加州的藍瓶咖啡，以簡約設計而聞名，同時也是第三波咖啡浪潮的要角。在日本擁有15間店鋪的藍瓶，近期在京都開了3號店之後，宣布攜手三井不動產，在東京澀谷設置「自動販賣機」！
名為「Blue Bottle Coffee Quick Stand」的自動販賣機，提供咖啡愛好者高品質的職人咖啡，不用再排上2小時的隊，販賣機也會每季更新，一年四季都有值得嘗試的品項。
8月限定：Bella Donovan咖啡豆
罐裝冷萃咖啡
即溶咖啡
環保咖啡杯
「Blue Bottle Coffee Quick Stand」自動販賣機，位置在靠近JR澀谷站的一座停車場當中，已於8月7日下午3點開始啟用。
Blue Bottle Coffee Quick Stand藍瓶自動販賣機
停車場名稱：「三井のリパーク」渋谷１丁目第９駐車場
地址：東京都渋谷区渋谷1-9-14（JR澀谷站，步行3分鐘）
責任編輯：林芳如
本文授權轉載自：Shopping Design
延伸閱讀：
- 藍瓶咖啡京都3號店開幕！百年小學改建綠色店鋪，還有限定漬物三明治、口罩收納夾
- 昭和浪漫冰室旁，新版Congrats Café以侘寂美學演繹緩慢時光！
- 絕美老屋咖啡旅宿「銀座聚場」！住進高雄舊時銀座風情，帶看4大空間亮點與設計原則