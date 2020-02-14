日本新創PostCoffee透過結合線上AI診斷與線下店面體驗，創造個人化的咖啡訂閱服務，試圖改變日本人的咖啡習慣。

萬物皆可訂閱的這個時代，許多人早上必不可少的一杯咖啡也沒有在這股潮流中缺席。2月初於日本上線的新創PostCoffee，便利用AI技術定製咖啡口味，為挑剔的愛好者提供個人化訂閱服務。

2017年美國特種咖啡協會（SCA）的研究顯示，美國一年消耗的咖啡中，有59%為精品咖啡，顯示追求高品質、風味獨特的咖啡已漸漸成為一股風潮，越來越多人願意在品嚐咖啡這件事上，投入更多預算。

以「讓每天的咖啡變得更美味、更智慧」為使命，PostCoffee要將精品咖啡的風氣在日本推廣開來。 PostCoffee

然而，這股風氣暫時尚未吹到日本，目前精品咖啡僅佔日本咖啡消耗整體的8%左右，加上精品咖啡的流通管道相當有限，消費者要購買精品咖啡也不容易，換句話說，這是個非常有開發潛力的市場。

以「讓每天的咖啡變得更美味、更智慧」為使命，PostCoffee看準這個商機，想藉由訂閱服務縮短精品咖啡與消費者間的距離，進一步在日本拓展品嚐精品咖啡的習慣與潮流。成立於2018年的這間咖啡新創，已在去年10月獲得5,000萬日圓融資。

不懂怎麼入門精品咖啡？AI為你打造個人化咖啡推薦

但對於喝慣普通咖啡的民眾來說，即使想品嚐精品咖啡，卻很可能不知道該從何入門。因此，PostCoffee設計了簡單的問卷，用戶只須回答10個小問題，AI便會從中判斷填答者的性格喜好，推薦可能適合你的咖啡種類。

題目不限於對咖啡口味的偏好，好比說是否加糖或牛奶、飲用時搭配什麼甜點、對咖啡的冒險程度等，還囊括一些乍看之下與咖啡似乎沒有關聯的問題，諸如喜歡什麼種類的巧克力、放假時去哪旅遊、何時會聽音樂等等，從不同面向瞭解客戶的喜好與生活態度。

10道小問題中，除了關於咖啡偏好外，也涵蓋個人的生活態度、嗜好等問題。 PostCoffee

客製化的項目不光是咖啡豆種類，包括沖泡手段、飲用方式、頻率、價格等種種參數，AI將依照問卷結果，從超過15萬種的組合中尋覓出最適合你的咖啡風格。

PostCoffee執行長下村領表示，咖啡是種個人偏好非常強烈的飲料，無論再怎麼鑽研咖啡風味，都不可能令所有人滿意。因此比起在咖啡的味道上窮盡功夫，他們選擇以科學的方式，依照個人嗜好、生活習慣推斷出每個人對咖啡的偏愛傾向。

就如同名字所示，PostCoffee會以3種咖啡豆為組合，依照用戶所需的頻率寄送產品至用戶家中，費用最低每月1,480日圓起（約400元新台幣）。根據官網資料，PostCoffee標榜提供來自全球15個國家的30種咖啡豆，民眾可以依照AI推薦購買，也能隨時自行調整訂閱組合。

線上訂閱、線下店面相結合，到店體驗咖啡口味

「沒有親口喝過，怎麼知道推薦的咖啡適合我？」如果對AI給出的結果心存疑慮，PostCoffee也在東京目黑區開設有實體店面，歡迎任何咖啡愛好者親赴當地，在專業咖啡師協助下試喝AI所推薦的咖啡，將線下體驗納入服務之內。

民眾也可親赴實體店面試喝AI所推薦的咖啡，並親自體驗沖泡咖啡的樂趣。 PostCoffee

民眾可在實體店面中，親自嘗試以各種器具沖泡咖啡，而專業咖啡師也會就AI推薦的咖啡豆進行調整，若試喝後覺得滿意，也能當場進行購買。且問卷結果會儲存在雲端，想何時訂閱都不成問題。

最重要的是，一切體驗過程完全免費。

另外，實體店面在作為體驗沖泡樂趣、試喝咖啡的場所之餘，PostCoffee也預計將不定期舉辦各種活動，邀請用戶們齊聚一堂，學習咖啡各式各樣的知識、與生產者面對面交流互動等。

訂閱經濟百花齊放的這個時代，要讓消費者為服務買單，「體驗」無疑是非常重要的一部分，而實體店面正是實踐體驗的強力武器，線上線下如何相扶相持，可想而知將是未來商場上的勝出關鍵之一，PostCoffee這般注重線下體驗的訂閱服務新創，可能將陸續誕生。

責任編輯：吳元熙、蕭閔云

資料來源：PostCoffee、PRTimes、TechCrunch