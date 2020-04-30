香港的第一間藍瓶咖啡於日前（4/29）試營運，以下是試營運期間的menu品項，以及因應疫情的注意事項！

Blue Bottle藍瓶咖啡的第一間香港分店，於日前（4/29）開始試營運！香港藍瓶咖啡首間分店位在中環擺花街，靠近中環「半山手扶梯」（有世界最長室外手扶梯的美譽）。試營運期間的營業時間為早上8點至下午5點，因應新冠肺炎（Covid-19，又稱武漢肺炎）疫情影響，目前僅提供外帶。

再度邀請Schemata Archtects操刀

Blue Bottle在香港的首間分店有2層樓高，占地約8坪。1樓提供espresso、冷飲及麵包糕點，2樓則是最具代表性的「手沖吧台」和藍瓶旗下的各式商品，更設有一系列皮坐墊木椅，讓客人們好好坐下來，享受藍瓶最為知名的手沖咖啡。

負責藍瓶咖啡位於東京、京都、首爾店面的Schemata Architects再度出馬，擔綱香港Blue Bottle的建築設計。據傳外觀設計將貫徹品牌精神，利用白、藍、淺咖啡與灰色維持一貫的極簡風格。

Schemata Architects 操刀的新宿藍瓶 圖片來源／Schemata Architects

京都藍瓶也出自 Schemata Architects 之手 圖片來源／Schemata Architects

試營運期間餐點有限

香港Blue Bottle試營運期間， menu上的品項較為有限，目前提供以espresso為基底的咖啡（美式、拿鐵等）、手沖咖啡、冷萃咖啡（Cold brew）、紐澳良冰咖啡；餐點部分則有：糕點、鬆餅、酪梨吐司、杏仁果醬吐司等。

Katane Bakery為藍瓶神田萬世橋店特別開發的「黑橄欖起司拖鞋麵包」。 Blue Bottle Coffee Japan

僅供外帶，排隊注意事項

時值新冠肺炎疫情期間，香港藍瓶於4/28晚上9點公佈隔日（4/29）試營運的注意事項，請前來朝聖的民眾遵照地板上的社交安全距離指示排隊，每組以4人為上限；進入店內需戴口罩，會有工作人員負責量體溫、噴酒精消毒。

Blue Bottle Coffee香港店

IG：https://www.instagram.com/bluebottlecoffeehongkong/

地址：香港中環擺花街38號

營業時間：8am-5pm（試營運期間）

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：Shopping Design

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