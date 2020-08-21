台灣虎航真的開賣水果了，先前董事長陳漢銘就向《數位時代》表示，電商將是台虎會嘗試的項目之一，今（21）也正式將日本岡山縣的頂級水果放上官網販售。

台灣虎航（以下簡稱台虎）於今（21）宣布與日本岡山縣政府合作，正式開賣水果——白桃及麝香葡萄。銷售通路為台虎8月20日開張的新電商「虎禮選」，以及微風超市復興店實體店舖。

左3起為商田實業董事長林啟森、岡山縣台灣推廣事務所所長鍾雨欣、台灣虎航董事長陳漢銘、微風集團總經理畑明男。 台灣虎航

先前台虎董事長陳漢銘接受《數位時代》專訪時就曾提到，在機票業務全面暫停時，代表台虎的官網也閒置了，所以預計推出電商平台。除了販售台虎自己的周邊商品之外，當時陳漢銘就曾透露「水果」重點項目，「台虎在日本有15個航點，旅客飛不到，但我能讓你吃得到。」

台虎電商平台開張，販售周邊商品、日本水果

不過，台虎並不是負責日本岡山縣水果的貨運，而更像是居中協調的角色。陳漢銘表示，台虎過去與日本地方政府的關係非常好，7成台虎的航線都是來往日本，像是日本岡山縣的航線在2016年就獨家開航，而且是天天起飛的航班，讓台灣人可以到當地享用知名的白桃與葡萄。

台虎電商平台「虎禮選」於19日開張，同步販售來自日本岡山縣的精選水果。 虎禮選

而本次合作，台虎則是負責將日本岡山縣政府與商田實業牽上線。商田實業成立於1983年，在台灣開放日本蔬菜與水果進口後，便與SOGO、新光三越、微風等百貨公司緊密合作，普及日本農產品。

同時，台虎的電商計畫也正式啟動，電商平台「虎禮選」於8月20日開張，目前販售台虎的周邊商品，如飛機模型、帆布袋、娃娃等，也同步販售日本岡山縣的麝香葡萄、白桃禮盒，以及部分精選商品，包含空氣淨化器、涼感頸枕等，數量並不算太多。

至於開賣水果能為虎航挹注多少營收，陳漢銘僅笑著說：「大家都買，我們就會賺囉。」根據8月16日台虎公布的半年報，上半年稅後淨損5.66億元，相對去年的高獲利，今年上半年由盈轉虧，換算每股淨損2.85元。

七夕微旅行緊急喊卡，台虎董事長：吸取經驗，一定再飛

至於台灣四家航空公司：華航、長榮、台虎、星宇近期紛紛投入「不降落、類出國」的微旅行行程，但台虎先前主打七夕情人節的微旅行行程卻緊急喊卡。

因販售情況不如預期，兩個班次共240個座位販售出7成，考量到需要滿載才能回本的情況下，台虎宣布停飛，但仍贈送購票者一張日本不限航點的來回機票。寧願不飛贈送超過150張機票，可見飛行的成本仍相當高。

對此，陳漢銘表示，「在這方面的確跟預期有些落差，但這一檔（七夕微旅行）也許沒這麼好，但我們也很負責任地處理了，對台虎的同仁來說也是一種經驗學習。」

而未來在邊境解封前，台虎是否還會推出微旅行行程，陳漢銘則是相當肯定地說：「一定會，敬請期待。」

責任編輯：蕭閔云