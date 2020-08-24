近日，印度國民大會黨指控人民黨控制Facebook、WhatsApp散播假新聞和仇恨言論，要求議會和Facebook針對此事展開調查。

Facebook在印度捲入一場政治風波。

8月14日，《華爾街日報》報導，印度人民黨（BJP）政治家因對羅興亞穆斯林移民發表仇恨言論，而遭到國大黨的投訴。隨後，印度議會資訊技術常設委員會開始調查，Facebook是否撤下BJP議員發布的仇恨內容。

國大黨指責Facebook站隊BJP，因為這樣平台就能從莫迪政府獲益。媒體報導發布後，Facebook就撤下了引起爭議的貼文。但風波並未就此平息，一名前職員爆料，Facebook負責公共政策的安基·達斯（Ankhi Das）曾表示，懲罰總理莫迪所屬黨派的違規行為，將會傷到Facebook在印度的商業前景。

隨後，安基·達斯（Ankhi Das）就遭到「暴力威脅」，並於近日向德里警方提出了申訴，達斯稱：「自8月14日以來，我的生命一直受到暴力威脅，因為一篇新聞報導的詆毀，我在網上受到辱罵和網路欺凌。」

Facebook擁有超2.9億印度用戶，是其用戶量最大的海外市場。Facebook在中國受阻的情況下，印度市場就變得尤為重要。隨後，印度封禁中國59款App，Facebook可說是是最大獲益者。不過，突然而到的幸福後，麻煩也接踵而至。

shutterstock

選擇站邊BJP？高層被爆料有偏袒言論

先前，據《華爾街日報》報導，印度政治家拉賈·辛格（T.Raja Singh）在Facebook的貼文中，對羅興亞穆斯林移民發表了仇恨言論。報導稱，Facebook並沒有依照仇恨言論規則，對辛格以及其他三名黨派領導人的貼文採取行動，而遭到了大眾的非議。媒體指控，Facebook的不作為就是該公司對BJP執政黨的偏袒。

「我們禁止仇恨言論和煽動暴力的內容，我們在全球範圍內執行這些政策，無關任何人的政治立場或黨派。雖然還有很多工作要做，但我們在執行方面取得了進展，並定期進行審核，以確保公平和準確」，Facebook發言人隨後在一封電子郵件中表示，並刪除了相關的貼文。

沒想到隨後，Facebook的現任和離職員工都對媒體透露，Facebook印度最高公共政策執行官安基·達斯（Ankhi Das）並不想對辛格和其他三名黨派領導人採取平台的反仇恨原則。達斯對工作人員說，懲罰總理莫迪政黨官員的違規行為，會損害Facebook在該國的商業前景。

據公司的離職員工表示，達斯還在選舉相關問題上為BJP提供了有利的待遇。去年4月，在印度大選投票開始前幾天，Facebook宣布已經刪除了與巴基斯坦軍方，以及和BJP主要競爭對手國大黨有關的不實資訊。但據Facebook前員工透露，Facebook同時也刪除了和BJP相關的不實資訊，只是沒有披露這一行為。

印度國大黨的喀拉拉邦議員、IT委員會主席夏希·塔魯爾（Shashi Tharoor）表示會徹查該問題。

塔魯爾決定傳喚Facebook代表，而國大黨委員會傳喚包括Facebook在內的社交媒體巨頭代表接受審查的先例已有很多。幾個月前，Facebook的印度代表達斯就被傳喚，出席了兩場國大黨委員會，其中就包括塔魯爾領導的委員會。

去年12月，Facebook印度團隊在同一國大黨委員會上遭到對「WhatsApp窺探」的指控，媒體報導稱，WhatsApp會窺探記者、律師和激進人士，大會稱，莫迪政府是WhatsApp監控這些人的幕後黑手。大會尋求最高法院干預，敦促其就這一問題追究主要責任。

彼時，國大黨的發言人蘭迪普·蘇里瓦拉（Randeep Surjewala）還表示，莫迪政府窺探國民雖然令人震驚，但並不奇怪，因為BJP反對隱私權。但安基·達斯（Ankhi Das）否認了對WhatsApp的指控。

補救：成立監督委員會

此後，BJP和國大黨委員會就社交媒體的行為和道德問題進行了一場口水戰。對於網路口水戰和印度國大黨的指控，Facebook的對策是加速成立監督委員會，並表示將在未來幾個月內開始運作。

2018年11月，Facebook曾承諾成立一個獨立的監督委員會（Oversight Board），負責審查刪除或保留平台內容的決定，監督委員會是在包括劍橋分析公司在內的多個爭議之後成立的。

2018年3月，Facebook被《紐約時報》等媒體爆出洩露用戶數據的問題。一家名為「劍橋分析」的數據公司及其關聯公司SCL私自抓取並保留5,000萬Facebook用戶數據，而Facebook被爆出默許這種數據洩露行為。

「Facebook如何對待公眾人物發布的可能違反社區標準的貼文，都在委員會的範圍內。仇恨言論也包含在其中，我們不會迴避棘手的案件，也不會追究Facebook的責任。」該委員會發言人說。

「監督委員會有權對Facebook和Instagram上許多最具挑戰性的內容問題，做出具有約束力的獨立決定，我們致力於保護用戶並讓Facebook承擔責任。」該發言人補充道。

而今年5月，Facebook任命了20名委員會成員。印度大學國家法學院副校長蘇迪·克里希納斯瓦米（Sudhir Krishnaswamy）是董事會的審查小組成員。董事會成員包括丹麥前首相赫勒·托寧·施密特、斯坦福大學法學院憲法中心主任邁克爾·麥康奈爾、來自葉門的諾貝爾和平獎獲得者塔瓦庫勒·卡曼、《衛報》前主編艾倫·魯斯布里傑、以色列司法部前總幹事埃米·帕莫爾等。

Facebook公佈第一批委員會成員 鈦媒體

監督委員會的運作由一個1.3億美元（約新台幣38.2億元）的信託基金提供資金，該信託基金完全獨立於Facebook，董事會成員的任期為三年，最多為三個任期；成員直接與監督委員會簽約，無法被Facebook開除。

Facebook發言人表示，委員會成員目前正在接受培訓，內容涉及社交媒體平台的社區標準、政策制定流程和執行框架，以及委員會職權範圍內的內容決策類型。

「成立委員會的準備工作意義重大，包括為委員會配備行政管理人員，制定審議和決策流程，讓成員以安全和保護隱私的方式開展工作」。Facebook發言人透露，今年還將宣布新一批監督委員會成員。

印度式麻煩

Facebook在中國無法營運，印度就成了Facebook重要的市場，也是除中國外唯一一個擁有超10億人口的國家。

在印度，Facebook和WhatsApp用戶比其他任何國家都要多，Facebook選擇印度在市場推出支付、加密和其他將新方式將其產品捆綁在一起銷售。祖克伯表示，這些新舉措將在未來十年成為Facebook的重心。

今年4月，Facebook表示將斥資57億美元（約新台幣1,675億元）與印度電信營運商Jio建立新的合作關係，以擴大在該國的業務，這也是Facebook迄今為止最大的一筆對外投資。之後又宣布了一系列舉措，將Jio的小企業計劃JioMart與WhatsApp進行結合，大力推廣其支付功能。

不久前，隨著中印之間的邊境摩擦，印度開始對中國製造的硬體和軟體設限。6月29日，印度政府宣布封禁TikTok、微信、UC瀏覽器等59個和中國相關的App。抵制中國潮給了其他同類產品發展機會，Facebook旗下的Instagram趁勢推出了新功能Reels，該功能和TikTok類似，鼓勵用戶發布15秒短影音，吸引TikTok流失的用戶。

2016年，Facebook想要以自己的產品為中心，在印度提供免費電信服務「Free Basics」，但該提議被拒，因其違反了印度網路的中立性。

Facebook在該國想要全面推行WhatsApp Pay的計劃也已停滯了兩年，等待當地政府的批准。2018年，Facebook向印度100萬用戶推出了行動支付服務WhatsApp Pay。但在這一過程中，Facebook卻遭到了監管方面的阻礙。祖克伯此前曾表示，WhatsApp Pay將於2019年年底在全印範圍推廣，但該公司尚未通過全部審批。

在印度政府禁止和中國相關的59個App後，為了防止數據洩漏，今年7月，印度軍隊要求士兵和軍官從手機上刪除89個App。據《The Hindu》援引軍方消息人士稱，除了此前政府下令禁止包括TikTok在內的59款中國應用外，Facebook、Tinder、Snapchat和Instagram等美國App也上了名單。

印度軍方過去也曾多次發布關於使用Facebook的指令，去年11月，印度軍方要求所有人員在工作場合避免使用WhatsApp，但本次指令涉及的應用範圍更廣。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

本文授權轉載自：鈦媒體