即使廣告業務因疫情成長趨緩，Facebook依舊繳出亮眼的成績單，並宣稱每日活躍用戶數達到30億人。

在各大企業因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）哀鴻遍野時，Facebook發布的2020年第一季財報中，不僅成功穩住營收，活躍用戶數更一舉突破30億人，逆勢繳出亮眼的成績單。

Facebook本季營收為177.4億美元，高於分析師預測的174.1億美元，同比成長約17%；淨利則成長約100%，達到49億美元。這樣的成績令投資者瘋狂湧入，股價在盤後交易上漲了10%。

Facebook營收依舊由廣告貢獻絕大多數，即使受到疫情影響，今次廣告營收仍佔據整體營收的98%以上。

活躍用戶達到30億，疫情下再創高峰

隨著病毒在全球肆虐，走出家門成為一項禁忌，Facebook擔綱起人們與好友──甚至與世界維持聯繫的重要橋樑。3月下旬，Facebook曾公佈活躍用戶在疫情重災國大幅上漲，發送的訊息量、通話數都有相當顯著的成長。

這次的財報會議上，Facebook執行長馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg）就對外表示，「現在每天有30億人使用Facebook、Instagram或WhatsApp。」一年前這個數字則約為27億人，同長成長約11%。

儘管Facebook也提醒，這樣的情況只是一時，疫情過後很可能無法再維持這麼高的活躍用戶數，每日30億活躍用戶仍舊是Facebook重要的一個里程碑。

祖克伯透露，過去六週內視訊、語音通話數成長一倍有餘，光為了應付突如其來的龐大流量，旗下工程師就花費了無數精力，日以繼夜維持系統穩定運作。且因為各個活動轉為線上，每天約有8億人收看Facebook及Instagram上的直播。

不過，就如同Google的情況，賴以廣告維生的Facebook先前就已強調，即使用戶數猛增，因為企業、廣告主紛紛暫停投入行銷預算，實際獲得的營收並沒有顯著成長

今年3月時，Facebook營運長雪莉．桑德伯格（Sheryl Sandberg）曾在接受媒體訪問時表示，這次業務表現肯定不會像往常一樣，行銷產業確確實實受到了影響，「我不認為有人清楚影響有多大，因此我們會繼續觀察。」

Facebook提到，3月最後三個禮拜廣告業務出現嚴重衰退，這認為不可抗力的疫情問題仍會持續對業務造成影響，因此決定不公佈對第二季度表現的預測。

但Facebook強調，經歷3月的急遽下滑後，4月份廣告營收已經漸趨穩定，與去年同期幾乎維持同樣的水準。雖然可能不比第一季17%的同比成長，但這已經替投資者打了預防針，並顯示即使是狀況更為急迫的第二季，仍舊沒有營收同比衰退的跡象。

新產品、新投資馬不停蹄，Facebook積極投入多元發展

為了創造新的營收來源、彌補疫情下的缺失，Facebook現在也積極投入新產品開發。原訂6月才會上線的遊戲直播服務，就提早至4月20日推出App，希望能在民眾上網頻率前所未有的情況下，佔有一席之地。

前些時候，Facebook也針對當今需求空前的視訊會議服務，發表能50人同時群聊的Messenger Room服務。儘管祖克伯宣稱，開發這項服務的用意，並非想趁機分食遠端工作商機，參與者甚至不必Facebook帳號。

另外，Facebook聲稱在旅遊及活動的支出上也有一定程度的縮減，預計今年可藉此省下20億美元至40億美元的開銷。

但投資上可一點也沒有停下腳步，Facebook稍早與印度電信巨頭Jio達成合作，入股57億美元，希望能進此打開印度13億人口的龐大市場。Facebook計畫將Jio的電商服務Jio Mart整合進WhatsApp，用戶可藉此得知何時何地可以取貨，甚至利用WhatsApp付款，目前這項服務已經展開測試。

電商同樣是疫情下最夯的領域之一，加上線上購物對於印度來說仍不普及，市場還在開發當中，無論短期還是長期來說，都有相當大的開發空間。」Facebook希望能吸引當地數百萬小型企業來到線上平台，並利用WhatsApp處理付款。

與Google大砍投資支出不同調，祖克伯強調，他始終認為在經濟蕭條的情況下，才更要維持投資。

從另一個角度來講，這也將為Facebook開拓更多非廣告營收，減少廣告業務受衝擊對營收整體造成的影響。

資料來源：紐約時報、CNBC

責任編輯：蕭閔云