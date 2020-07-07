印度推出電子商務政策草案，要求境外電商業者於三天內提出相關數據，希望藉此降低市場競爭，確保在地企業順利發展。

除了近期因為與中國在邊境發生衝突，導致印度以國家安全為由，針對中國打造app、軟體服務進行限制或下架。而對於亞馬遜、Walmart、Google在內美國業者在電子商務市場競爭，印度則是透過不久前推出的電子商務政策草案，要求電子商務業者必須在政府單位提出要求後，於72小時內向政府提供相關數據。

印度政府提出此項規定，自然是希望降低進駐印度市場的亞馬遜、Walmart、Google以長時間累積數據持續壯大，藉此增加印度在地業者發展機會。

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以目前印度電子商務市場來看，分別由亞馬遜與Walmart旗下電子商務服務Flipkart搶下前兩大市佔規模，而Google也藉由Google Play Store服務搶下不少行動裝置使用內容比重，同時在搜尋服務與電子商務服務也取得不少市佔，使得印度在地電子商務業者幾乎難以有發展空間。

事實上，印度政府要求限制外來企業發展，藉此扶持在地業者成長已經至少有2年以上推行時間，甚至過去蘋果、富士康計畫布局印度市場發展，也均配合印度政府協助提昇在地就業，並且推動經濟發展。

而這樣的作法，自然也在市場引起不同看法，認為印度政府這樣的作法過度保護在地業者，進而減少境外業者競爭機會，同時也相對降低在地業者競爭成長能力。

依照印度政府提擬新版電子商務政策草案，其中將允許政府單位要求存取業者提供網路服務原始編碼與演算法內容，藉此避免業者採用具偏見的演算法加強本身服務優勢，此外更要求業者必須在政府提出要求的72小時內提供數據，尤其涉及國家安全、稅收，或是法律與秩序相關數據都必須如實提供。

另外，電子商務服務平台也必須向消費者提供完整賣家資訊，以及相關客訴聯繫方式，同時針對進口商品也必須詳述原產地，以及與印度在地供應關連性。

在草案中，更針對提供線上直播服務的境外業者進行監管，確保使用者在此類服務可透過符合規範的正式支付管道進行交易。

責任編輯：林芳如

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