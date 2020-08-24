疫情下，航空業者苦思如何求生，日前各大航空推出微旅行方案，星宇航空也推出由K董張國煒親自駕駛、導覽的行程，如今搶搭中秋時節，星宇航空旗下電商也出招。

星宇航空也來搶中秋節商機，首次推出中秋禮盒「星宇箱＃STARBOX」，今（24）日18:00於星宇小舖預購開跑。

星宇秉持突破傳統的精神，將航空意象與時尚元素結合，此次聯手台灣知名奶油圓餅店but. we love butter（簡稱but.）聯手推出「星宇箱#STARBOX」中秋月餅禮盒，外包裝採用太空感十足的航空集裝箱為包裝，藉此勾引廣大星粉及航迷們掏腰包。

「星宇箱#STARBOX」選用but.經典的「濃厚奶油餅乾」及「生乳酪蜂蜜海鹽」雙口味甜點組合。 星宇航空

到底航空集裝箱是什麼？一般來說，航空集裝箱是根據飛機貨艙的形狀設計，以保證貨艙有限空間的最大裝載率。星宇此次的禮盒設計，就是將實體的星宇航空集裝箱AKH櫃等比例縮小製成，一個實體AKＨ貨櫃可裝進高達300個迷你版星宇箱。外盒設計元素則運用具有未來感的太空銀結合金屬質感髮絲紋，並以耐刮又耐摔的行李箱主流材質ABS+PC製作。

星宇航空首度推出中秋禮盒便跟上時尚圈「超迷你」風潮，將航空貨運裝載的集裝箱等比例縮小。 星宇航空

外盒設計元素運用具有未來感的太空銀結合金屬質感髮絲紋，並以耐刮又耐摔的行李箱主流材質ABS+PC製作。 星宇航空

此外，還附贈了以宇宙旅行為主題與but.獨家共同創作的六款登陸紀念貼紙，可自由裝飾及黏貼於外箱，更加碼印有「STARLUX」Logo的登月紀念限定色「奔月銀飛行飄帶」，更寫著「FLY TO THE MOON」的標語，代表「讓星宇航空與你一起私奔到月球」的意涵。

星宇航空與but.獨家創作六款登陸造型貼。 星宇航空

星宇航空2020年限量中秋禮盒「星宇箱＃STARBOX」僅限於星宇小舖網路平台販售，每盒售價1,780元。將於（24）日18:00準時開賣，至8月31日限量預購，每筆訂單限購兩盒，到貨時間為9月10日至9月18日。