科技進展驅動數位轉型，但要怎麼轉，卻是許多企業心中的共同疑問。Cyntelli從數據著手，助企業整合來自不同行銷渠道的顧客數據，打造全面的消費者圖像。

雲端、電商、5G、AI……，科技的進展，顛覆了企業運行已久的經營模式，一時間，「數位轉型」成為火熱字眼。但事實真相是，「很多客戶常問我，我們要轉去哪裡？」Cyntelli執行長陳建銘說。

為什麼近來數位轉型如此火熱？陳建銘認為，最大的驅動力就是因為科技進展，讓數據交換和處理越來越大量也快速，「現在的企業處於高度數據化跟技術化的環境。」不管身處哪個行業，都無可避免要面對這個轉型課題。

兩大方式，打造數位轉型

數位轉型該怎麼做？陳建銘提出建議。第一，是要融入大的ecosystem裡，包含媒介、通路、技術、廣告工具、行銷方式等，關鍵是了解消費者在哪裡出沒，「生意的本質是賣東西給消費者，就要追著消費者跑。」當大環境改變時，先觀察消費者花最多時間在哪裡，這些地方又如何影響你跟消費者接觸。

比如以前大家討論電視播什麼，現在都討論在Netflix看什麼。回到企業本質，如果你是提供影音內容給消費者，當消費者接觸內容的管道改變時，企業就要明白它的轉型目標在於，用不同媒介去遞送內容。

第二，企業要具備整合數據的工具和能力，「否則也只能眼睜睜看著大海在三公尺外，卻接不上去。」要打通數據，企業必須清楚自己的需求，採用一套適合的工具，「就像買了一艘航空母艦，但家裡連停船的地方都沒有，最後只好從航空母艦上放小船下來划出去，划了三次後覺得好累，就不想做了。」也因此，釐清自己的數據需求才是關鍵。最後，就是持續精進數位組織力與能力，也就是要培養數位人才，才有能力去使用這些工具。

善用CDP，深度掌握全通路數據

Cyntelli早在兩年前就開始發展AI技術投入數據整合，當時CDP的概念甚至還未流行，「我們不是為了做CDP而做CDP，我們一直都是緊貼客戶需求，從day one開始，就是在做data driving marketing。」

簡單來說，CDP就是將來自不同媒介、通路的客戶資料，進行採集、整合、分析和應用，涵蓋消費者每個接觸點的所有數據，如瀏覽行為、線上線下互動、社交媒體資料、交易清單、行動和設備載具等。透過CDP，企業可以精確的針對特定消費者，提供更個人化的行銷體驗。「CDP就是DMP的匿名資料再多加了實名資料，全都整合起來，才是CDP」江美姿說。

這一、兩年，CDP開始受到行銷圈關注，分析有三個原因。第一，在高度技術化的時代，越來越多的行銷工具、裝置和數據出現，企業迫切需要整合。第二，數位廣告費用年年攀升，掌握並完善應用第一方與第三方數據，才能達到精準投放，有效降低成本，CDP就是用來整合所有數據的平台。第三，也因為獲取新客成本太高，讓CRM崛起，但手握會員資料卻無法和廣告工具整合，也讓CDP變的更加重要。

市場上許多CDP專注整合數據，但廣告投放的出口卻很少，「等於沒有接上ecosystem通到大海裡，就無法抓到更多魚。消費者在大海裡游來游去，但企業弄半天只在自己的小池塘裡，」陳建銘說。出身自adGeek的Cyntelli，最大的優勢就是既有數據分析能力，也能幫客戶找到廣告投放的媒體出口。

提供不同產業「數據健檢」，量身訂做解決方案

許多企業選擇數位工具時，常會評估國際品牌廠商，因為直覺判斷國際品牌能提供最好的服務，或是讓企業導入之後就完成轉型。但事實上，數位轉型初期，企業和廠商之間需要非常大量頻繁的溝通，尤其這些溝通是跨越行銷、企業經營、技術、數據，國際品牌很難做到這點。

因此Cyntelli除了提供平台和技術之外，還有特別的「數據健檢」服務，在導入之前，團隊會先完整盤點企業所有數據、對外與對內串接的包容度、IT能力等，接著才建議最合適的解決方案和實際應用情境，上線後，會有專業團隊持續服務企業，不只是功能教學，還有後續的延展應用，「所以很多品牌的回饋都是覺得我們給的建議很落地，他可以想像買了這個平台之後，後面要怎麼用，」江美姿笑著說。

針對不同數位化程度的企業，Cyntelli都有不同建議。像是有個尿布品牌，銷售通路不是在實體賣場就是電商平台，往往尚未建立第一方數據手，Cyntelli協助品牌用最容易入手的LINE官方帳號經營CRM，再針對好友分眾貼標，未來就能針對不同需求提供個人化訊息。另一個美妝客戶，希望在投放廣告時，能排除既有會員，節省行銷成本，導入CDP後，就能將廣告工具和既有的CRM資料整合，強化與新客戶溝通。

針對握有豐富數據的汽車垂直型網站，手上雖有數據，卻無法深入分析。導入CDP後，網站就能得知會員對哪些話題或媒體有興趣，比如買車的人同樣也喜歡瀏覽財經話題，「本來它只能賣站內流量，但透過數據接到大海裡去，就會產生完全不同的廣告產品賣給車廠，這就是一個新生意的機會，提升營收，」陳建銘說。

如對Cyntelli的CDP服務有興趣，歡迎前往WWW.Cyntelli.com