今（24）日台新金法說會登場，外界關注保德信人壽併購案，以及彰銀案勝訴兩大議題。

台新金近期喜事連連，月初剛以約55億元，標下保德信人壽，補齊金控第三具獲利引擎；此外，纏訟多年的彰銀案，21日高等法院判決台新金更一審勝訴。這兩項議題，在今（24）日的法說會上，成為外界關注焦點。

併購保德信人壽進展？台新金：還需六周準備申請

台新金近期的大喜事，是以55億元併購保德信人壽100%股權，正式跨足保險業務領域，補齊金控第三具業務動力引擎。

不過，依照規定，要併購保德信人壽，台新金還需要經過金管會銀行局的金控併購投資申請案，以及保險局的保險業大股東適格性兩大審查，才能算正式完成併購。

針對併購案進展，金控總經理林維俊表示，目前已加緊進行各項申請準備工作，預計還需要大約6周的時間，會趕快備齊相關文件，向金管會遞件申請。

林維俊表示，收購期為兩年，不過，考量到利率會有變化，利率每增加1個百分點，收購金額就會上調1.5億元，上調上限為30億元，也就是說，最終收購金額可能落在55~85億元之間。短期內為了讓交易順利進行，收購資金來源，會先用借款跟帳上現金處理。

目前，保德信人壽保戶人數有22萬戶、有效保單數為46萬，林維俊說，台新金控非常歡迎保德信人壽的加入，將完備金控版圖，成為台新的第三具獲利引擎。「原保戶不但權益及保障不變，在未來亦能享有整合銀行、證券與保險三大業務資源的多元化金融商品及優質服務，」

至於完成收購後要如何經營？林維俊表示，保德信人壽維持獲利正成長多年，他坦言：「業務量若衝大，首年獲利會有壓力。」未來會跟保德信現有經營團隊一起討論，還要一段時間後，才會對未來經營策略，有更具體的想法。

彰銀案勝訴，台新金：盼息訟止爭

為了爭奪彰化銀行經營權，台新金跟財政部之間的鬥爭可以回溯到2005年，當時政府發起增資，來解決彰銀呆帳問題，台新金用總價365億元，取得彰銀22.55%股權，成為彰銀最大股東。

董座吳東亮在拿下股權後，有意合併彰銀，不過，2014年第24屆董事會改選後，財政部不再支持台新金，當選多數彰銀普通董事，來防止台新金的併購意圖，台新金痛失經營權，此舉惹火了吳東亮，雙方關係破裂，因此怒告財政部違反「彰銀經營權契約認定案」，並求償165億餘元，官司纏鬥六年之久。

如今，本月21日高等法院（更一審）判決台新金勝訴，確認財政部與台新金存有繼續性的契約關係，也就是說在財政部持有彰銀股份未出售，且台新金仍是彰銀最大股東的情況下，財政部應該要支持台新金取得彰銀經營權，全案仍可再上訴。

為了收購保德信人壽，台新金也規劃處分3%彰銀持股，但由於比例不高，就算賣出後持股比例從22.5%降至19.5%，也不至於影響更一審後法院認證台新金與財政部過去合約有效，還是可以主張持有彰銀經營權。

法說會中，林維俊表示：「感謝法院還台新公道，」他強調，官司纏鬥六年之久，也歷經包括台北地院、高等法院及最高法院，等不同審級法院的審理，結果都一致認為，台新金與財政部之間，具有繼續性的契約關係存在。

他也強調，財政部可以去查閱2005年監察院的相關公文，了解是否有錯誤解讀當初財政部前部長林全，以及當時行政院副院長吳榮義的政策原意。林維俊呼籲財政部不要再上訴，雙方可以一起共同找出解決方案，以徹底息訟止爭，為彰銀、財政部及台新共創三贏。

責任編輯：蕭閔云