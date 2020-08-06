台新宣布攜手22個跨產業的品牌通路，推出一款結合支付、點數、優惠資訊的平台 —「Richart Life APP」，背後究竟打什麼算盤？

宛如星光大道，台新金融生態圈的記者會上，晶華酒店董事長潘思亮、雄獅董事長王文傑、PChome總經理蔡凱文、新光三越總經理吳昕陽等產業大咖，全部齊聚一堂。

台新董事長吳東亮在舞台上，宣布攜手22個跨產業的品牌通路，推出一款結合支付、點數、優惠資訊的平台 —「Richart Life APP」，他接著說到：「台灣首個生活金融生態圈，正式成形。」

大動作宣布推生態圈，台新究竟打什麼算盤？

整合點數、支付、優惠，台新生態圈創新在哪裡？

點開Richart Life，用戶可以在有串接台新金流的通路，使用台新Pay付款；同時，也能在APP中瀏覽合作品牌的所有優惠，例如：看到Pchome今天iPhone在促銷，就能直接點擊，跳轉至Pchome下單。

表面上，看似只是一個結合優惠資訊的平台，Richart Life的創新之處，究竟在哪裡？

「市面上還沒有一款APP，可以從收付款、點數、優惠，全面整合所有合作廠商的資訊。」台新總經理尚瑞強表示，最值得一提的是「點數互換」功能。

台新宣布攜手22個跨產業的品牌通路，推出一款結合支付、點數、優惠資訊的平台 —「Richart Life APP」。 台新銀行

點數與支付，是品牌維繫顧客忠誠度的重要工具，不過痛點是，許多民眾手中擁有太多不同的會員，不清楚自己究竟擁有多少點數，難以發揮最大價值。

Richart Life透過API與合作夥伴串接會員點數，用戶可以選擇連結自己擁有的點數帳戶，這麼一來，在Richart Life的首頁中，可以一目了然看到自己所持有的所有會員點數數量，相當便利。

而台新的下一步，是想做讓不同點數能彼此互轉、使用。

在點數彼此有合作的機制下，舉例來說，如果手中有亞洲萬里通，可以選擇換成全家的點數；又或者使用台新Pay付款時，可以選擇用亞洲萬里通折抵消費，「這是目前還沒有一家做得到的。」尚瑞強坦言，最困難的地方在於，不同點數之間的價值與成本不同，必須談妥兌換比例，才能讓這套機制順利運行。

替合作夥伴曝光，台新有什麼好處？

透過點數、支付以及商品優惠的結合，台新希望打造一個結合生活與金融服務的生態圈，然而，這麼做對台新有什麼好處？

「發展生態圈，對台新最大的好處，就是獲客。」尚瑞強一語點出背後目的。

Richart Life的第一步，會先服務台新本身700萬的客戶，透過支付、點數的使用與串聯，將客戶導引到合作夥伴的通路中消費，「表面上看似是在服務合作夥伴，不過第二層，是希望讓合作夥伴的客戶，回頭使用台新的金融服務。」尚瑞強說。

「發展生態圈，對台新最大的好處，就是獲客。」尚瑞強一語點出背後目的。 高敬原攝影

目前Richart Life做的，是先打好生態圈的基礎地基，年底前會陸續把與合作夥伴的支付、轉點機制逐步建立好，並陸續增加更多合作夥伴。

台新的盤算是，當越來越多客戶都習慣在Richart Life 上兌換點數時，台新就能進一步掌握客戶行為，「可以知道這個人是要推薦他信用卡消費、財富管理或是融資。」增加主動接觸客戶，與拓展業務的新機會，正是台新推生態圈背後的目的。

Richart已達損益兩平，目標三年內數位客戶達500萬

銀行單靠存款利率、理專服務做出差異化的時代已經過去，金融服務不再受限於銀行，與異業合作發展生態圈，已經成為下個10年銀行生存的重要趨勢。

台新在2016年創立了子品牌Richart數位銀行，突破傳統銀行虛實界線，在國內數位帳戶市佔率達五成，已經做到損益兩平。

尚瑞強表示，Richart 子品牌加上台新本身數位客戶，用戶數已超過 250 萬人，雙邊整合過後，Richart Life 整體客戶，目標要在三年內達到 500 萬戶。

台新為數位化打地基多年，面對下半年三家純網銀的開業，尚瑞強認為，單靠高利率來吸引獲客，並非長久之計，前期砸太多錢投資吸客，也不利長久發展，而生態圈就是決勝關鍵。

他觀察，樂天銀行在日本有近20年經驗，就是靠著生態圈打天下，尚瑞強的態度也相當開放，認為同業之間有競爭也有合作，像是純網銀沒有實體通路，「我們台新有幾千台ATM」，未來如果有機會，也不排斥合作，把資源與同業共享，創造新的商業模式，發揮更大的生態圈效益。

責任編輯：錢玉紘