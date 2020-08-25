在「藝FUN券1.0」推出一個月後，文化部不僅揭露了實際的成果，也正式推出新一波的振興方案「藝FUN券2.0」。

「國家級邊緣人」往往是指那些收不到政府國家級警報簡訊通知的民眾，但在文化部「藝FUN券1.0」正式開獎後，身分證尾號為「1、2、6」的民眾，卻意外成為台灣新一波的國家級邊緣人代表。

「碰到（身分證尾數）『1、2、6』的人跟我抗議，我都欣然承受，因為預算有限，真的沒有辦法，包括行政院長也跟我說他沒有抽中，」文化部長李永得苦笑道。

繼「三倍券」之後，文化部加碼推出每份600元、專屬藝文消費的「藝FUN券」，在7月26日按身份證尾數的方式抽籤，最終共有210萬7,883名民眾獲得，共計釋出約12.6億的預算給民眾進行買書、看電影、看展⋯⋯等藝文消費。

李永得先前就預估，藝FUN券可創造50億以上產值，還可以達到「引流」效果，讓更多消費者把「三倍券」用在藝文消費上，估計「三倍券」還將為藝文產業創造200億元的商機，彌補2020上半年藝文產業慘淡的損失。

昨（24）日，在「藝FUN券1.0」推出一個月後，李永得不僅透露了實際的成果，也正式推出新一波的振興方案「藝FUN券2.0」，以彌補上一波的缺失。

短短一個月，藝FUN券消費金額近4億

在「藝FUN券1.0」中，採用的數位券的形式，文化部透露，自7月22日發行起至8月23日，使用藝FUN券的消費金額達3.87億元，已超過總預算的三成。

「這數字比我們原來設定得要高，按經驗來說，第一個月的使用率會比較高，接著慢下來，除非中間有什麼特別的長假日，最後一個月才又是高峰。」

李永得透露，其中消費最高的類別為「書店及出版業」、「電影院」和「表演藝術產業」，他更信心滿滿地預估，最終藝FUN券的使用率可達八、九成。

解密「藝FUN券2.0」加碼推出原因

但是，「藝FUN券1.0」只限定用手機申請、在APP上使用，當時各界便直指，這樣的方式是否對在數位上的弱勢族群不公平？

「根據我們自己的統計，確實存在這樣的問題，」文化部進一步揭露，按照第一波申請族群來看，19～64歲的民眾占了85%，18歲以下的人僅有9%、65歲以上的民眾更少，總共才占了5%。

文化部透露了第一波藝FUN券發放人口的年齡占比。 文化部

因此，文化部針對年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群正式推出「藝FUN券2.0」，並於8月30日起與四大超商合作開放申請，這次採用的則是實體券的形式，一樣每份600元、共計釋出60萬份，總預算達3.6億。

「為什麼規劃60萬份？因為第一階段我們是針對全民，中籤率大概在8%，那這波預計總申請人口約有750萬，中籤率要一樣維持在8%的話，就是60萬份。」

「FUN券2.0」八大Q＆A，一次搞懂

和「藝FUN券1.0」相比，這一次到底有何不同？又該怎麼抽？《數位時代》整理了8個問題，讓民眾一次搞懂。

1. 和「藝FUN券1.0」相比，這次有何不同？

1.0是採取「數位券」方式，2.0則是「實體券」。

2. 申請過「藝FUN券1.0」的人，這次還可以申請嗎？

不行，這次要申請的首要條件，就是沒有在「藝FUN券1.0」中獎。

3. 什麼人才符合申請資格？

文化部

只要符合以下三個條件中的其中之一即可：

65歲以上長輩：民國44年12月31日（含）以前出生 18歲以下未成年人：民國91年1月1日（含）以後出生 領有身心障礙證明民眾

4. 如何／何時申請登記？

文化部

文化部

文化部將於8月31日9:00～9月6日21:00、共計7天的時間，開放民眾在四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK）拿著健保卡，在商事務機上註冊登記。

考量到申請族群的不同，登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。

文化部

文化部

家裡若是有讀卡機的民眾，也可以文化部為弱勢族群特別設計的「無障礙官網」（尚未公開）直接註冊。

5. 何時抽獎／怎麼抽？和上次一樣用「身分證尾號」來抽嗎？

文化部將於9月8日中午12點公開抽出60萬名得主，但李永得強調，這次不會再採取「身分證尾數」的抽獎規則，至於新規則、抽獎形式仍在研擬中。

「1.0抽籤時我們一直耿耿於懷⋯⋯應該是覺得非常的抱歉，造成『1、2、6慘案』，希望這次不要造成這麼大的遺憾，」李永得說道。

6. 抽到了如何取券、何時可取？

文化部

得獎者將以簡訊通知，並於9月9日9:00開始，開放前往申請超商領取。

7. 實體藝FUN券要怎麼使用？

文化部

實體券一人一張，限領一次，損毀無法再補發。

和數位券發放6張100元的方式相比，則是發放100元、200元、300元各1組，消費一樣不找零，消費時讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼即可。

「紙張如果設計太密集，在QRCODE掃描的時候會不方便，可能會一次掃到兩張；但整張也不能太大，攜帶會不方便，所以規劃出這樣一個我們認為最合適的設計。」

但要特別提醒，100元、200元、300元的券都在同一張紙本上，沒用完前都得要保留好，每消費一次得出示一次。

使用地點和使用期限？

使用商家則和數位券相同，全台超過1萬家以上「藝文消費」相關店家，包括博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House⋯等等，可於藝FUN券官網查詢。

由於實體券晚了數位券1～2月推出，因此實體券使用期限從9月9日9:00延長至明（2021）年的2月28日23:59。

責任編輯：蕭閔云