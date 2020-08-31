LINE宣布推出區塊鏈服務開發者平台，以及數位資產管理服務BITMAX Wallet，來加速LINE區塊鏈服務發展。

展望未來五年金融科技（FinTech）趨勢，LINE BRAIN計畫的負責人砂金信一郎（Shinichiro Isago）曾斬釘截鐵地說：「區塊鏈絕對是一大重點。」

除了密碼貨幣會是下一世代的產業，背後的區塊鏈技術也將在許多領域蓬勃發展。不過，受限於建置與部署的成本和複雜性，LINE坦言，區塊鏈的實際應用和普及，「仍有很長一段路要走。」

因此，LINE宣布推出區塊鏈服務開發者平台LINE Blockchain Developers，以及數位資產管理服務BITMAX Wallet，來加速LINE區塊鏈服務發展。

推數位錢包、開發者平台，用意為何？

推出開發者平台和BITMAX Wallet，意味著LINE想藉由與業界夥伴的結盟，加速區塊鏈業務的進展。

LINE首次提出「LINE Token Economy（代幣經濟）」概念是在2018年的LINE Conference上，隨後推出面對全球市場的數位貨幣交易所BITBOX、發表區塊鏈網路LINK Chain和數位代幣LINK，也在LINE的平台上開放去中心化應用程式（DApps）。區塊鏈領域布局並不僅限於代幣，LINE也打算透過DApps，持續生態系發展。

雖說動作頻頻，但在區塊鏈領域上，LINE並未有太多進展，技術長朴懿彬（Park Euivin）曾解釋，主要是受到監管法規限制，以及用戶的接受度還沒形成這兩大因素影響。

LINE帳號直接綁定錢包，降低區塊鏈服務門檻

為了加速區塊鏈業務進展，LINE旗下負責加密資產與區塊鏈的子公司LVC Corporation（LVC）和LINE TECH PLUS（LTP）宣布，推出區塊鏈服務專用開發者平台LINE Blockchain Developers以及數位資產管理服務BITMAX Wallet。

根據LINE的說法，想開發區塊鏈應用的開發者可以在Blockchain Developers平台上，用最簡單有效率的方式於LINE Blockchain上打造區塊鏈服務，比起過去，也能更容易將區塊鏈技術導入現有服務中，創造「代幣經濟」。

開發者控制台 （console） 是利用LINE自有開發者入口網站LINE Developers的網路環境，LINE特別強調：「業界夥伴與開發者不須擔心區塊鏈技術和安全性問題。」

開發者可以在Blockchain Developers平台上，用最簡單有效率的方式，於LINE Blockchain上打造區塊鏈服務。 LINE

在這個平台上，開發者可以發行自家代幣，將遊戲中的角色、道具和貨幣等數位資產代幣化，讓交易記錄公開透明，或是將數據資料變現。且在開發者平台上開發的服務，都可以在LINE Blockchain Explorer（原名：LINK SCAN）進行驗證。

同時，LINE也宣布推出數位資產管理服務BITMAX Wallet。簡單來說，利用這個數位錢包，使用者就可以集中管理從不同區塊鏈服務獲得的所有數位資產，例如代幣、道具等等。

BITMAX Wallet的優勢在於，可以直接跟LINE帳號綁定，所以只要有LINE帳號就能立即使用。 LINE

LINE表示，要建立和管理傳統區塊鏈錢包並不容易，「這也是至今影響用戶使用區塊鏈服務意願的原因，進而拖累整體區塊鏈服務的成長。」而BITMAX Wallet的優勢在於，可以直接跟LINE帳號綁定，所以只要有LINE帳號就能立即使用，還可以與LINE好友互傳、交易數位資產，大幅降低進入門檻，也能逐步改善LINE官方所擔心的「用戶接受度」問題。

責任編輯：錢玉紘