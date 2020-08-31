智合今提出雞尾酒式綜合疫苗的武漢肺炎解方，預防跟治療雙管齊下，協助病患能自行產生抗體。但目前仍在動物實驗，距離實際應用可能還有一段距離。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病情未見趨緩，除了防疫，全球都積極投入疫苗開發，過去致力於全新（First Class）藥品開發的智合精準醫學科技公司（後稱智合）也在今（31）日發表了雞尾酒式綜合疫苗。

力晶集團董事長黃崇仁也以智合股東身分特別出席這場發表會，一開場便幽默地表示：「今天不談半導體，今天來談談我的本行：疫苗。」

黃崇仁其實所言非假，他不僅是出身醫學世家，赴紐約就讀時也取得了西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）的醫學博士學位，因此除了帶領力晶集團持續發展半導體，預計在2021年將力積電力拼上市上櫃外，近年來也投入醫學領域，對於「癌症藥物」、「精準醫療」也有相當的研究，希望可以對人類健康盡一份心力。

黃崇仁表示，因為疫情造成的經濟衰退，疫苗能解決的是經濟層面大於醫療。 簡永昌攝影

智合新冠病毒解決方案：預防跟治療雙管齊下

針對這次智合所發表的雞尾酒式綜合疫苗，黃崇仁指出，就目前全球所研發的疫苗來看，主要都是以新冠病毒表面整個棘突蛋白（Spike Protein）或是其受體結合的區域作為抗原的設計，但智合更強調治療的表現。

智合所研發的核心技術平台是可針對棘突蛋白上的幾個重要區域及其他病毒蛋白，有效激活B淋巴球產生出大量的中和抗體，同時也能活化「毒殺型T淋巴球」，透過此一方式來激活人體的免疫系統，以清除病毒並阻止病毒進入細胞內，同時也能消滅被武漢肺炎病毒感染的細胞。

目前全球正努力研發的疫苗主要是溝通「預防」，黃崇仁認為，相比之下，智合所提出的這套雞尾酒式綜合疫苗是兼具「預防」以及「治療」。

有抗體就能自由活動，黃崇仁大膽假設：「國境能安全重啟」

黃崇仁近一步解釋，輕症病患有機會靠這套解方痊癒，重症病患也能有效減緩症狀，至於沒有得到新冠肺炎的民眾若接受這套雞尾酒式綜合疫苗，則能夠產生出抗體，「這樣國境就有機會能重啟，飛機就能起飛，旅遊業也不用再苦苦等待了，」黃崇仁說，「因為只要施打疫苗就能有效產生抗體、確保不會染上新冠肺炎，可能也就不用居家隔離14天」。

若不需居家隔離，國境也能解封的話，商業活動就有很大機會能夠復甦，恢復往日的繁盛。因此黃崇仁認為，這次雞尾酒式綜合疫苗的「經濟效益」其實大於「醫療效益」，「你看美國近期經濟的衰退都是因為不能移動、不能做生意的緣故」。

黃崇仁認為，這套新冠病毒的解方因為同時擁有預防跟治療，因此沒有感染的人施打後產生能抗體、確保不被感染，就有機會解封國境。 shutterstock

不過，此套解決方案仍在動物實驗階段，雖智合表示已獲得良好結果，顯示確實能在動物體內產生大量抗體、抵抗新冠病毒，但距離實際應用在人體階段還有一段路要走，這也是為什麼要盛大發表這套雞尾酒式綜合疫苗，不外乎是希望可以讓更多人看見智合的努力。同時黃崇仁也呼籲政府可以作為中間人，協助智合嫁接更多機會。

從這次智合的努力，黃崇仁也發現了台灣在生技產業的未來性，他以台積電先進製程的技術作為比喻表示，過去台積電也是在28奈米時代才站穩晶圓代工市場，靠的是台灣工程師自己努力研發、突破技術，而這次智合在雞尾酒式綜合疫苗的研發過程中，都不假手於國外的專利許可（licenses），全靠自己不到20人的研發團隊全心投入。

黃崇仁看好台灣發展生技產業，認為最大的優勢就是工程師的效率高。 metamorworks via shutterstock

黃崇仁說，做生技產業就是要靠自己，拿別人的許可是沒辦法成就大事業的，從工程師到研發團隊，台灣跟其他國家相比不同之處就在於效率比別人高，他認為台灣是很有機會發展生技產業的，「We can do it！」黃崇仁笑著說。

責任編輯：錢玉紘