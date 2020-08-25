利用半導體開發的生物晶片快檢系統24日發表，蔚華科與矽基分子發表精準度與疾管局聚合酶反應（Real-Time PCR）一樣的快篩技術，但成本只要一半。

蔚華科24日宣佈與矽基分子合作，推出全球第一套採用半導體技術MOSFET（矽場效電晶體）開發的新冠病毒（COVID-19）快檢生物晶片系統，正在高雄榮總測試中，9月預計將完成盲測，年底前驗證完成預備量產，蔚華科董事長陳友諒直呼檢驗只需3分鐘看見結果，成本又低，簡直是檢測界的「得來速」。

蔚華是半導體封測設備代理商，為求多角化經營，近年「集團化」積極，除成立華證科技提供電子產品可靠性驗證（RA）、靜電防護能力測試（ESD/LU）等服務外，2019年併購思衛科技，切入半導體設備客製化業務，這次跟矽基分子所合作開發的快檢生物晶片儀器就是由思衛科技負責操刀，「我們除代理本業，正逐漸長出其他的腳。」蔚華科總經理高瀚宇說。

全球首創！第一套採用MOSFET的快篩晶片系統（右起蔚華科技陳有諒董事長、矽基分子褚家容執行長、中研院陳啟東教授、國研院胡一君經理） 蔚華

蔚華科發表這套快檢生物晶片系統設備後，25日股價強勢漲停板鎖住，為何這個發佈有這麼重大意義？陳友諒指出，因為這是全球最快，檢測時間3分鐘，唯一利用電訊號檢驗病毒的生物晶片快檢系統，跟現在中央疾管局的聚合酶反應（Real-Time PCR）檢測（以光學訊號判讀）精準率一樣達95~98%，「我們是這個領域的得來速！」

又快又便宜，預計9月底盲測完成

目前指揮中心所用的病人檢測方法，是利用RT-PCR PCR（聚合酶連鎖反應）檢驗，原理是光學技術，檢測時間約需4~6小時，即便各國不斷改良，目前最快也要40分鐘才能知道結果，檢驗過程還必須小心任何環節都可能干擾精準率，也因此對實驗室負荷高。

快篩目前有左方三種檢驗方法，疾管局以RT-PCR為主要篩檢工具，也是目前精準度最高者，而矽基分子期望達成一樣精準度。 矽基分子

但RT-PCR檢驗優點是精準度比「抗體檢測」及「病毒抗原檢測」要高非常多，偽陰性低，但花的時間跟成本也高，指揮中心指揮官陳時中曾透露一位患者RT-PCR檢驗一次成本相當於3,000元，成本昂貴是目前無法全民普篩的原因。

「我們是生物晶片檢驗，利用台灣半導體量產優勢，現在成本就是RT-PCR成本的一半！未來大量生產成本還有下降可能！」矽基分子執行長褚家容說，目前利用血液、咽喉或下呼吸道檢體都能檢驗是否確診，未來期望利用唾液就能檢驗核酸。判斷是否確診，減少醫護人員採檢可能被感染危險，下一階段目標更希望推出三合一生物晶片，一次能檢驗新冠病毒、A流、B流病毒。

挾台灣半導體優勢，陳友諒：我們是快篩得來速

陳友諒透露，矽基分子一年前委託蔚華集團開發系統時，本來是要做流感病毒跟腸病毒快檢系統，但隨後全球爆發新冠疫情，團隊立刻轉向，全力先開發新冠病毒快檢晶片系統，也就是說，每一個晶片，都能在3分鐘左右利用電性特性分析患者是否有新冠肺炎病毒，不管是感染初期或無症狀患者都能檢驗，減少漏網之魚，很適合在機場或港口用。

「晶片未來還可以微縮，機台還可以改良！」陳友諒信心滿滿說，蔚華用半導體技術與矽基分子的生物科技合作，期望推出比現在市面更好的篩檢方法，站在台灣半導體巨人的肩膀上為社會做點事。

新冠病毒快速檢測晶片系統，檢測結果僅需3分鐘！ 蔚華

矽基分子表示，這套快篩系統將在高雄榮總合作進行測試，高雄榮總是新冠肺炎疫情國家8家指定檢驗機構之一，高榮副院長陳垚生表示，矽基分子已完成三階段（第一階段為檢測流程設定、探針序列設計及標準品測試，第二階段為複雜環境測試與閥值確認，第三階段為特異性測試及模擬檢體測試），測試結果與預估值一致，下一階段將展開實際檢體測試及盲測（跟RT-PCR一起檢驗同一檢體比對正確性），預計9月底完成驗證，年底前量產上市。

陳友諒表示，全球疫情肆虐，生醫領域只有兩方法可以貢獻社會，一是開發疫苗，這方面台灣相對沒有優勢，而第二方法是發展快篩盡快找出患者提供治療，這方面將是台灣最有機會發揮貢獻的地方。

責任編輯：蕭閔云