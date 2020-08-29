世界先進舉辦家庭日，方略感謝員工上半年的努力、為企業繳出一張優於預期的成績單。他也認為在新常態的影響下，遠距上班、學習都將成為半導體未來的成長動能。

晶圓代工廠世界先進於29日舉行一年一度的家庭日活動，董事長方略除了上台感謝全體員工的辛勞外，也表示在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球肆虐的上半年，世界先進仍交出漂亮的成績單，截至7月為止的營收是187.8億元，較去年同期成長15.1%符合先前的預期。

方略在家庭日上除了感謝員工的努力，也表示對於下半年的表現相對樂觀，認為會比上半年要來得好。 世界先進提供

對於下半年的展望他也樂觀的認為，受惠於「新常態（New Normal）」的各種創新應用，如遠距教學、遠距上班等，市場的表現將會比上半年來的更好。

遠距商機持續，帶動8吋產能滿載到2021

時至今日，疫情依舊沒有找出疫苗解方、全球的國境也有不少仍維持鎖國政策，原以為上半年因疫情所創造的資料中心、筆電等相關應用需求，只會是短期的利多，但方略解釋到，正因為疫情仍看不到盡頭，創造出來的新常態生活帶起了許多全新的生活模式，包括遠距辦公、遠距教學等，國際大廠Google、蘋果就曾表示遠距上班的模式將可能持續至今年底甚至到2021年。

由於疫情持續影響所帶來的新型態生活，改變了現代人的一些生活習慣、包括遠距上班或是宅經濟，也因此每個家庭對於電視的需求將不再只有一台，也因此帶動了世界先進驅動IC的需求滿載。 Pixabay

方略表示，如此一來市場需要的將不再只是資料中心、筆電，而是居家的各種影音、娛樂需求都被放大，因此像是電視等產品將會創造出不只1台的需求量，帶動世界先進中驅動IC、電源等應用的訂單持續滿載；此外，4G轉5G的時代，5G真真實實地成為了目前驅動產業成長的動能，尤其以半導體來說內含量將比4G時代有所倍增，也因此他更表示目前8吋晶圓廠的滿載狀況，將可能持續到2021年，所以他對於下半年的表現樂觀認為將會優於上半年。

談漲價，方略：「是與客戶維繫長期合作的考量」

也因為8吋晶圓廠產能吃緊的關係，近期市場傳出一片「漲聲」。對此，方略解釋到過去被外界指責找不到企業成長動能，收購了新加坡8吋晶圓廠後，又被說會拉低毛利率。

然而，投資2.36億美金（約合71億新台幣）的新加坡廠加入後，不只在今年開始加入產能、預計全年將可為世界先進增加約15-20%的產能外，公司也同時因應市場的需求，將積極投資8吋產能。

對於討論8吋晶圓漲價，方略認為應該要看的是整個市場長期對於8吋晶圓的需求是否強勁，世界先進要如何配合客戶佈局產能、協助客戶的創新應用，調整價格僅是反應投資成本的一個現象。 shutterstock

方略表示，產能的擴充都是依據與客戶長期合作的信賴，以及協助客戶創造更多價值的考量結果，也因此外界不要單看價格的漲幅，而忽略了企業在成本支出的投入，當然他也表示產能擴充所需的8吋晶圓設備目前取得不易，也在積極努力中，雖沒有明確時間表，但可以確定的是8吋晶圓因為吃緊狀況延續到明年，顯見市場對8吋晶圓的應用需求依舊是長期看好。

車用電子谷底反彈，新材料也已送樣給大客戶

而對於市場的大方向，方略也認為不管是驅動IC或是電源等應用，都已經相當回穩且需求強勁，唯車用電子這塊在今年第二季表現受到疫情影響依舊疲弱，但他也透露，至少從今年第三季開始將會是個觸底反彈的狀況，顯示車用電子最壞的時間也已經過去了，也補充說明世界先進在投資8吋晶圓廠佈局中，未來可能的一個成長引擎之一。

至於佈局已久的氮化鎵（GaN）也終於在今年第三季可以交送樣品給大客戶，但是方略表示，明確的量產時間還需要再等等，畢竟繳交樣品給客戶後還需要一連串的驗證，不過初步會先以電源應用為主，未來也會逐步導入車用、手機等射頻（RF）市場。

綜觀目前驅動IC、電源等應用都已經恢復正常的動能，但車用電子在第二季依舊平淡，方略也認為今年第三季開始將會從谷底逐步反彈，車用電子最壞的時間應該已過。 Shutterstock

往年家庭日時，世界先進都會給員工一個大紅包，但今年疫情衝擊下世界先進依舊維持亮眼成績，卻沒能發放。方略表示，公司整體的經營策略必須以大方向、長遠的建設為考量，疫情之下公司需要先保有更多的資源來因應可能的變化，因此今年的家庭日才沒有發放獎金，但今年4月也已有一波約3～5%幅度的加薪，接下來也會盡力替員工爭取加薪跟分紅，希望能達到半導體業界應有的幅度水平。

新加坡廠預計擴充1萬片8吋細線寬晶圓代工產能，總花費19億元，今年會先使用12億元，剩下7億於2021年執行。新加坡廠將由目前3萬片提升至2021年上半達4萬片，若需求殷切，有機會往6萬片產能邁進。

責任編輯：王郁倫