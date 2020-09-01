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回顧台灣近年來的重大資安事故，無論是2016銀行的ATM盜領案、2017 SWIFT電匯案、2018台積電生產線的中毒案，這幾個資安事故共同突顯出網路的風險議題；再看看今年(2020)全球各國正忙著處理COVID-19引發的防疫議題，許多公司開始分區、分時段、或在家上班等分散風險的措施，這中間無論是VPN，還是視訊會議系統逐漸變成最熱門的工具；另在未來幾年後，當5G網路開始普及，5G企業專網時代來臨、加上IoT裝置的普及普及，萬物(資通訊設備)可以不必再需要核心網路設備而直接互相連線，我們將面臨新的網路架構世代的到來，「零信任網路存取」(Zero Trust Network Access, ZTNA)在未來這樣子的網路架構下，也會全面衝擊目前對IT架構與資安管理的方式，而「零信任網路存取」(Zero Trust Network Access, ZTNA)及軟體定義安全邊界（Software Define Perimeter, SDP），其概念廣泛落實於網路、使用者、裝置，以及工作負載、資料等層面，在授權存取前對任何試圖接入企業系統的人、事、物進行驗證，藉以保護企業重要的資產(資料)及阻隔可能的資安威脅。

台灣二版(V2)作為【Safe-T零信任網路存取 (ZTNA) 解決方案】的總代理，協助企業在瞬息萬變的資安挑戰中，做好萬全的佈局；Safe-T Group Ltd.成立於2013年，總部位於以色列，為北美洲、亞太區、非洲、歐洲及以色列的企業及政府提供安全解決方案，協助控制和保全數據交換、防止資料洩漏、惡意程式、勒索軟體及詐欺；客戶服務範圍遍及各產業，包括醫療保健、金融服務、保險、零售、製造、律師事務所、國防、執法行業以及政府和教育機構等。

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即日起，ESET資安產品送”消暑”好禮，凡在PChome / YAHOO / UDN / MOMO等通路購買網路安全套裝或NOD32防毒軟體5台3年，登錄送哈根達斯冰淇淋迷你杯券乙張，數量有限，送完為止；企業客戶新購3年授權50台以上中大型企業安全包送小米行動電源，再加碼送一個月延長授權~

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