蘋果與Google在近日釋出的iOS和Android版本中，將新冠肺炎「暴露通知」功能直接內建於作業系統，用戶只要開啟設定就能收到當地疫情的相關訊息。

蘋果早在四月就已釋出與Google合作打造的新冠肺炎「暴露通知」專屬App，不過該版本仍需使用者主動下載安裝，因此蘋果在近日釋出的iOS 13.7更新中，直接將此款App功能內建於作業系統中，讓使用者透過設定開啟，即可透過iPhone接收當地公共衛生機構發送的新冠肺炎暴露通知。

作業系統更新截圖

針對蘋果原本規劃就是透過兩階段更新，第一階段先以API形式提供各地方衛生機構使用，並且打造適用於當地環境的獨立App供使用者下載，第二階段則是將API直接整合在iOS作業系統內，讓使用者能直接透過iPhone推播功能接收新冠肺炎的「暴露通知」。

作業系統更新截圖

同樣的Google也會將API內容整合在新版Android作業系統中，讓更多Android手機也能直接接收在地公共衛生機構推播暴露通知。

不過，此項功能依然要看在地公共衛生機構是否提供新冠肺炎的「暴露通知」服務，同時使用者仍需事先開啟手機設定中的暴露通知選項。

蘋果在今年4月宣布與Google合作，藉由手機藍牙互動連接數據勾勒新型冠狀病毒感染途徑，藉此判斷使用者當下所處環境是否處於新型冠狀病毒感染風險，藉此讓使用者能做好個人健康防護準備。

同時，蘋果與Google均強調此項技術將以API形式提供第三方App串接使用，希望藉此勾勒更明確的新型冠狀病毒感染途徑，同時也強調此項API僅使用不具名數據資料，並不會影響個人隱私。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge、CNBC