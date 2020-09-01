面對看衰的第三季表現，為了刺激訂戶數成長，Netflix祭出精選影集、電影免費線上看的線上促銷，希望吸引更多民眾加入。

串流媒體市場白熱化，身為業界領導者的Netflix也不得不祭出新手段吸引用戶訂閱。Netflix目前首度在全球市場推出可免費觀看的熱門影集和電影，不必註冊帳戶即可直接觀看，台灣民眾也能利用這項服務。

Netflix吸引客群祭新招，10部作品線上免費看

Netflix這次精選的節目包括《怪奇物語》、《奪命鴛鴦》、《菁英殺機》、《寶貝老闆：重出江湖》、《蒙上你的眼》、《別人眼中的我們》、《盲婚試愛》、《教宗的承繼》、《我們的星球》、《同妻俱樂部》等10部作品，提供超過200個市場民眾免費收看。

Netflix一口氣免費提供10部作品供民眾免費看，希望藉此吸納更多國際訂戶。 Netflix

但必須注意的是，這次免費試看只提供第一集內容，並且影片開頭將包含30秒的廣告（可跳過）。Netflix還指出，可免費收看的影集可能會隨時間輪換，或許代表這可能是個長期的行銷計畫。

Netflix發言人在聲明中表示，「我們正嘗試透過不同的行銷活動，吸引新用戶並提供他們良好的Netflix觀看體驗。」目前免費觀看服務只支援Windows、Mac及Android平台，iOS系統或智慧電視尚無法使用。

Netflix過去曾在特定地區測試免費觀看服務，例如去年9月就曾在美國限時提供《愛的過去進行式》，但這次是首度在全球大範圍推出這項行銷措施，並一口氣提供多達10部作品。儘管訂戶因疫情成長飛速，串流巨頭並未因此對前景感到安心。

防疫期間訂戶飛增，但Netflix估第三季成長大幅衰退

Netflix普遍被認為是居家防疫下宅經濟的大贏家，今年第二季營收也高達61.5億美元，超過分析師預估的60.8億美元，股價邁入2020年以來也成長逾60%。

訂閱人數方面也同樣亮眼，第二季全球成長超過1,009萬人，高於預估的826萬人，使全球訂戶總人數來到1.93億。今年上半年Netflix就增加了2,600萬訂戶，幾乎等同去年一整年的成長量。

然而Netflix並不看好漲幅能持續下去，預估第三季訂戶數僅成長250萬人，甚至不到分析師預估的一半。再加上，美國本土訂戶成長近幾年已陷入停滯，也促使Netflix將發展機會著眼在國際市場上。

尤其從2019下半年迄今，各方巨頭接連推出自己的串流影音服務，包括Disney+、Apple TV+、Peacock、HBO Max等，競爭對手正如與雨後春筍般快速冒頭。

迪士尼在8月初透露，Diseny+訂戶數已達到6,050萬人，推出以來還不到一年時間，是Netflix的頭號對手。Netflix也擔心短影音平台TikTok是個潛在威脅，儘管近期受到川普封殺影響在美國前途未卜。

Disney+推出未滿一年，已在全球收穫超過6,000萬訂戶，是Netflix的強力競爭者。 迪士尼

TikTok近期透露其美國月活躍用戶超過1億人，相比2018年初成長8倍。對於Netflix而言，威脅不只是同樣提供影集與電影的串流媒體，所有佔據消費者娛樂時間的影音服務，都是競爭對手。

過去Netflix也曾在印度測試價格更親民的行動訂閱方案，企圖吸引更多不同需求的訂戶加入，為了在串流媒體的戰國時代繼續領先，Netflix也必須變得更有彈性。

資料來源：TechCrunch、Gadgets 360、CNBC