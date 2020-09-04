面對國外疫情尚未緩解情況下，台灣防疫醫材、醫療電子產業在全球危機時刻，不僅提昇國民信心，更向全球展示台灣醫療健康產業鏈的完整性，以及創新研發能力。

新冠肺炎病毒肆虐全球，台灣向全世界展示防疫新典範！快速組建國家隊生產防疫物資，並以Taiwan can Help口號捐贈多國MIT口罩，藉助防疫外交展現台灣醫療產業實力。

今年「台灣國際醫療暨健康照護展」現場，將集結國內多家廠商，同步在實體及線上，展示各類型防疫物資以及智慧創新醫材。其中，詠捷生醫、聚陽實業兩家業者備受矚目。

新冠病毒檢驗設備問世，高通量、自動化、可移動釋放醫檢師人力

過去專注於細胞檢測，透過轉譯醫學將基礎醫學研究與臨床連結的詠捷生醫，在新冠疫情爆發之前，因客戶需求投入病毒檢驗設備研發，採用PCR（聚合酶連鎖反應）方式篩檢各類病毒。當時的超前部署舉措，快速因應COVID-19疫情，即時開發出全新的「高通量自動化的新冠病毒檢驗設備」，藉由RTQ-PCR（即時定量聚合酶鏈鎖反應）檢驗方式判定是否染疫。

詠捷生醫創辦人簡珮如博士表示，「這台設備可以說集結台灣在電子資通訊、機械自動化、還有醫學檢驗的專業，等於是一站式『整合』產業多個技術強項，實現可以高通量；又能自動化檢疫新冠病毒檢體，大幅降低第一線醫療檢驗的人力負擔。」

何謂高通量自動化？詠捷生醫總經理官翰文博士解釋，「這台設備最大的技術突破，在於透過機械手臂代替人為操作，遵循規範化的檢驗操作流程，檢體放入機台後就會自動處理，做到24小時自動化執行，滿足大量檢體在短時間內檢驗的要求，同時降低檢體被汙染或醫檢師受感染的雙重風險。」

除了高通量、自動化，這台嶄新的新冠病毒檢驗設備還具備操作穩定度高，降低人為檢驗的潛在誤差，以及可移動性，設備可以隨時移動到感染嚴重區域，即時做到大量篩檢。這台設備除了遵循業界公認的檢測方法，值得一提的是，詠捷生醫已與美國國際第一大廠策略合作，以世界級醫材標準，整合試劑、耗材及台灣上下游設備零組件等各項元素，在台灣生產製造。

簡珮如認為這台設備可大幅降低醫檢師的工作負荷，過去一家醫院一天能執行的檢體，因應人力多寡大約落在40~100個。這台檢驗設備，一天可執行超過2,000次高通量檢驗(國際擴充版，可達8,000次)，釋放第一線緊繃醫檢師人力。目前已有多國政府與詠捷生醫進行洽談，在美國、荷蘭、新加坡等國家皆完成通路布局，高通量自動化的新冠病毒檢驗設備將在今年醫療展亮相，再次展現Taiwan can Help精神。

聚陽展現紡織實力快速建立隔離衣產線，深耕智慧衣鎖定大健康產業

疫情剛爆發時，台灣曾一度面臨防疫物資荒，政府即時串聯台灣業者組成「防疫國家隊」，聚陽實業即是成員之一。聚陽實業專案副理王業晴表示，當時董事長聽聞政府需求，馬上進行內部跨部門動員，盤點旗下研發能量、產能空間以及產線人力，快速在嘉義民雄組建醫療產線生產隔離衣，打造在地化供應鏈。

「因為當年SARS爆發時，我們當時就有生產過防護衣，並完成專利申請，加上我們內部有檢測單位，所以這次國家隊有需求時，我們藉由長期研發能量，很快拿到醫療器材製造許可證、美國FDA LISTING認證，立刻投入隔離衣生產，」王業晴回應。

事實上，聚陽從紡織起家，目前涉獵領域橫跨運動機運衣、健康生理資訊偵測智慧衣。能夠持續維持創新，來自多年前內部成立的「創新研發中心」。這個嶄新部門以紡織為核心，洞察其他跨領域市場需求，進而提供各類紡織創新解決方案。近年聚陽開發的智慧衣，即是朝向大健康產業的示範。

( 聚陽實業 智慧衣)

( 聚陽實業 智慧衣)

「我們的智慧衣從體驗著手，希望提供整套健康管理解決方案，打造一站式服務！」王業晴表示。

所謂整套解決方案即是讓 C 端的消費者長期穿上智慧衣，蒐集各項生理訊號像是心率、呼吸、卡路里、步數等數據，再傳送給醫院診所、建檢中心這類 B 端業者彙整、分析，進一步提供更精準的醫療判斷、健康追蹤及治療建議。

換言之，智慧衣對比手環、手錶等穿戴裝置，聚陽更著重用戶體驗，也就是讓消費者感覺舒適便利、不會產生抗拒感、使用更無痕。對需要量測的患者，不需像穿戴裝置有學習門檻，甚至更願意長時間穿著，協助民眾邁向智慧醫療的最後一哩路。本次聚陽也將在醫療展呈現隔離衣、智慧衣的研發成果，展示他們在大健康領域的多角化經營實力。

今年的台灣國際醫療暨健康照護展，將圍繞醫療器材、健康照護、智慧醫療、潛力新創等四大主題。 面對國外疫情尚未緩解情況下，台灣防疫醫材、醫療電子產業在全球危機時刻，不僅提昇國民信心，更向全球展示台灣醫療健康產業鏈的完整性，以及創新研發能力。

[展會資訊]

台灣國際醫療暨健康照護展

2020/10/15~10/17台北南港展覽館2館

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