Match Group的2020年第二季財報顯示，訂閱用戶首次突破1,000萬，年增11％，高於市場988萬的平均預期。

在歐美疫情嚴重、長期大封鎖下，有更多空虛寂寞「覺得冷」的人，會打開交友App左滑右滑，尋找能傾訴心聲、能進一步互動的對象。受惠於時勢，美股代號MTCH的Match Group（也就是號稱約炮神器Tinder的母公司）從今年股災底部，股價已經漲了超過100%。

Tinder一直常居App營收榜單的前幾名，是用戶最肯花錢的App之一，是2019年全年用戶在上面花最多錢的App，甚至高過了Netflix。

根據國際知名數據調查公司Sensor Tower公布的2020上半年App營收數據排名，Tinder和YouTube與TikTok分別占據前3，顯示疫情大封鎖時，大家除了在家看劇、玩遊戲，花最多錢的就是線上約會社交。約會網站Dating.com的報告指出，疫情期間全球線上約會的數量整體上漲了82%，Tinder的對話時間則增長了10%～30%。

根據2020年第二季財報透露，Match Group的訂閱用戶首次突破1,000萬，其中600萬是來自Tinder的用戶，其第二季收入同比增長了12%，達到5.55億美元，超過了華爾街的預測5.2億美元。每股0.51美元的利潤增長了13%，遠超每股0.45美元的預期。

Match Group地毯式布局，攻占全球6成線上約會者

Match Group作為線上約會App龍頭，靠著持續的策略性併購，有非常完整且高度區隔的產品線，分散在不同的族群、地區和約會目的之中，包含通用的社交App「Tinder」，專攻認真經營與婚戀市場的Hinge、主打黑人社群的BLK，以及鎖定拉丁族群的Chispa，營收都以3倍速在成長。

Match Group更收購專注於穆斯林社群的交友平台Hawaya，作為另一個集團未來的用戶增長點，會在中東、亞洲和西歐推行。

此外，歐洲約會巨頭Meetic，與瞄準50歲以上年長者的社交平台OurTime，在日本領先的Pairs與在印度、德國、土耳其用戶都顯著成長的OkCupid，4款都是Match Group旗下收購或自研的產品。

Match Group的第二季財報指出，全球有60%的線上約會活動，是從該集團旗下的產品開始的。北美App下載量排名前10的約會App，除了第二名的Bumble是比較大的對手之外，其他都是該集團的產品。

做得太好也不行？交友App的「自毀」邏輯

交友軟體的營收來源，主要是廣告、付費功能或訂閱服務。

在常見的付費功能中，用戶可直接花錢購買更多功能，以增加自己與其他用戶配對互動的可能性。而Match Group一對多的直播功能，已經在交友App「Plenty of Fish」鋪開，也在包含Tinder在內的多個平台，啟動一對一視訊對話，來增加用戶的黏性和使用率。

Tinder一直以來就是透過不斷收購產品、壯大產品線，擴大營運規模。

其他比較小眾的平台，因為精準區分受眾，也有增速比較快的成長，像是婚戀平台Hinge在2019年用戶就成長了220萬，每用戶平均貢獻度（ARPU）同步增加了60%，變現能力強。

Match Group的國際市場增長則明顯快於北美市場，在2019年第二季時，其北美和國際用戶都在450萬左右，但2020第二季北美的訂戶成長4%，國際市場的訂戶則增加了17%、來到了536萬。

自2015年上市以來至今，Match Group的營收年複合成長20%，營業利益年複合成長28%，雖然成長速度不算飛快，但卻一直在「惦惦發財」，股價也持續走高，畢竟線上約會已經是個長線持續的大趨勢，作為龍頭的Match自然是其中最大的贏家。

疫情雖然擴大了用戶規模，但Match Group的第二季財報顯示，其ARPU維持在0.58美元，用戶並沒有因為在家時間長、使用時間變多，而更有意願付費訂閱，或購買額外的功能。事實上，用戶可能因為對經濟前景不看好，先砍掉不必要的線上約會付費功能支出。

作為有「明確目的」的一款App，約會功能做得愈好，就會離產品生命周期的終點愈近，當用戶找到了交往對象就可能捨棄這個App、往即時通訊軟體走去；所以很多約會App會開始強調社群互動的屬性，不只包辦用戶彼此「從陌生到相識」，還能有長期維繫、經營的虛擬場域，才會有更多可能從中榨出更多錢。

責任編輯：陳建鈞

（本文內容同步刊載於《數位時代》第316期，2020年9月號雜誌）