LINE原創市集今(4)公布名人堂Top10榜單，夯翻臉書、IG插畫界的「無所事事小海豹」成為史上晉升速度最快的創作者。

LINE原創市集今(4)公布名人堂Top10榜單，今年榜單大洗牌，還創下單一年度最多人同時晉升LINE原創市集名人堂的紀錄，夯翻臉書、IG插畫界的「無所事事小海豹」成為史上晉升速度最快的創作者。

2020年名人堂Top10出爐！創作者人數突破45萬

LIN原創市集鼓勵創作者發揮創意，自2015年以來，每月都會公布「銷售排行榜」和「新進創作者排行榜」，期待創造創作生態圈「正循環」。累積獲得3次銷售排行榜冠軍的貼圖創作者即可晉升「名人堂」。

今年名單內的貼圖創作者眾星雲集，冠軍依然是Line貼圖借的長青霸主，也是首位入選名人堂的「白爛貓」、2到5名分別為有個性的「貓爪抓」、藍色貓貓蟲「咖波」、貌似無辜但容易激動的「好想兔」、靠惱人口頭禪爆紅的「寶寶不說」以及溫暖畫風的「懶散兔與啾先生」。

而今年新晉的4位名人堂創作者也是來勢洶洶，依序為陽光小女孩形象的「晴天P莉」、無俚頭又俏皮的灰色美國短毛貓「塔仔不正經」、超級反差萌的「小朋友有事嗎」，以及7月入選的「無所事事小海豹」。

LINE貼圖市場原創能量旺，創作者突破45萬人。 Kasin via shutterstock

不論是擁有高知名度的重量級創作者，或是近期竄起的創作新秀，十人十色的創作風格都再再顯示台灣貼圖創作圈蓬勃發展。LINE原創市集迄今已累計超過45萬名創作者，成功晉升名人堂的創作者除獲頒名人堂獎座外，也為得獎者安排相關宣傳，並邀請其分享創作經驗。

靠「躺躺」擄獲人心 小海豹成晉升速度最快創作者

其中，今年7月新晉名人堂第10位寶座的「無所事事小海豹」，以懶洋洋、愛耍廢的快樂小海豹為主角，日常耍廢的圖文內容更深刻引起大眾共鳴，從第一組貼圖開始，不到一年就入選名人堂，刷新貼圖史上最迅速晉升紀錄！

在 Instagram 查看這則貼文 戒掉 - #無所事事小海豹 無所事事小海豹（@thenothingseal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 3:10 張貼 無所事事小海豹

其實，小海豹的創作者從未上過正統的繪畫課程，憑藉著從小喜歡隨手塗鴉的興趣，大學時期便開始經營圖文社群，「無所事事小海豹」的創作起點就是從社群粉絲專頁開始，隨著在社群受到關注轉而發展貼圖創作。

第一組貼圖上架即一砲而紅，一舉拿下2019年12月「銷售排行榜」和「新進創作者排行榜」雙料冠軍，成為素人創作者透過貼圖一圓創作夢的成功案例，目前「無所事事小海豹」在FB和IG粉絲專頁上已各別累積11萬和15萬粉絲。

LINE原創市集名人堂-無所事事小海豹 LINE提供

小海豹的貼圖也將化身為實用可愛的實體商品，包含T恤、零錢收納包和帆布袋等，並於9/4正式在「LINE CREATORS創作者商品館」上架販售。

責任編輯：錢玉紘