推出《記帳城市》、《植物保姆》，專注用遊戲化方式解決日常生活問題的遊戲公司四合願，睽違3年推出了《記事探險》，這次要解決的問題是「待辦事項」。

剛過完8歲生日，3年沒有新遊戲發表的四合願（Fourdesire）於今（4）宣布推出全新作品《記事探險》，概念來自風靡全球的「子彈筆記」，希望把枯燥的待辦事項遊戲化，協助使用者更有生產力。

「四合願與一般遊戲公司不同之處，就是我們專注在解決生活上的需求，讓『玩』跟『嚴肅』兩件事情同時存在。」四合願創辦人陳威帆說。

《記事探險》要讓待辦事項變有趣

「生產力工具」是四合願新遊戲所瞄準的領域。 四合願

開啟《記事探險》，目光先會被蔚藍的海洋、可愛的海島板塊所吸引。在《記事探險》中，使用者每完成一件待辦事項，海面上就會出現一座隨機造型的板塊。同日生成的板塊會排成一列，代表當天完成的任務數量。隨著記錄更多的事項，使用者能搜集到更多不同的板塊與風景。

每一件待辦事項在《記事探險》中都將成為一座座海島。 四合願

如果是進行中的任務，海面上則會出現一條滑水道，或是一座空橋。如果是中止的任務，將會出現斷橋或是沒有蓋完的滑水道，讓使用者透過直觀的視覺化呈現，了解自己的時間掌握狀況。

《記事探險》中，使用者可以購買不同的場景，是除了廣告之外的營收來源。 四合願

《記事探險》遊戲畫面。 四合願

商業模式上，除了嵌入廣告之外，也有不同場景的主題可以購買，「但絕對不會是蓋版廣告，會跟遊戲有比較好的互動或是原生廣告。」陳威帆說。

四合願創辦人陳威帆表示：讓玩跟嚴肅兩件事情同時存在，是四合願與其他遊戲公司的不同之處。 陳君毅攝

「市面上的生產力工具都太複雜、太無聊，《記事探險》希望可以讓每個人的生活都變成一場探險、每一件事情都值得紀錄，讓使用者重新認識自己。」陳威帆說。

《記事探險》將於9月23日正式推出iOS版本，Android版本則預計於2020年底上架。

四合願全球累計2,700萬下載量，第一款遊戲就損益兩平

成立於2012年的四合願，2013年推出了督促使用者喝水的《植物保姆》、2014年推出結合計步器的《Walkr》、2017年發布遊戲化記帳的《記帳城市》，四合願總計在全球總計有2,700萬用戶。

每一款遊戲在推出後都獲得不少獎項肯定，從年度的Apple Store與Google Play獎項到紅點設計獎都囊括其中。

在營收方面，陳威帆表示公司從第一款遊戲推出就是損益兩平的狀態，「三款遊戲的營收也都支撐的住後續遊戲的開發。」而他也透露，四合願專精的遊戲偏向休閒類，而以休閒類型的遊戲來說，使用者付費的比率約在5%左右，「我們的表現比這個數字還要好。」

責任編輯：錢玉紘