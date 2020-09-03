開發4年多，雷亞的卡牌遊戲《伊甸之魂》終於問世，也在短短一個禮拜中獲得150萬下載數。

雷亞遊戲（以下簡稱雷亞）旗下新卡牌遊戲《伊甸之魂》於今（3）日公布上市一個禮拜的成績，全球達到150萬下載量，玩家間進行了超過1,400萬場比賽。

雷亞執行長游名揚表示：《伊甸之魂》開發過程中遇到《皇室戰爭》上市，對雷亞來說有衝擊，卻也有所益處。 雷亞遊戲

《伊甸之魂》是雷亞第8款遊戲，於2015年就開始開發，歷經了4年多的時間才問世，雷亞遊戲執行長游名揚也特別分享了這段時間開發過程所遇到的艱辛。

強碰全球知名手遊上市，《伊甸之魂》開發中陷抄襲疑雲

《聚爆》是雷亞旗下的ARPG遊戲，走硬派寫實的風格。 Google Play

雷亞在《聚爆》發行後，部分核心團隊成立專案小組開發《伊甸之魂》，一開始就瞄準《魔法風雲會》與《爐石戰記》類型的卡牌遊戲（TCG，Trading Card Game）玩法。「但開發到一半，《皇室戰爭》就推出了。」游名揚說。

左為《伊甸之魂》遊戲畫面、右為《皇室戰爭》遊戲畫面。 App Store

《皇室戰爭》是由Supercell在2016年所推出的手機卡牌對戰遊戲，推出至2020年4年的時間，累計營收超過30億美元（約為900億元台幣），已成為全球知名的手機遊戲之一。

單純在介面上，《伊甸之魂》可能會讓人直接聯想到《皇室戰爭》，「玩法、視覺上有點雷同。」游名揚說，雷亞在當時還特地發佈新聞稿，提前公布部分《伊甸之魂》玩法與畫面，來澄清抄襲的傳言，「對雷亞來說的好處是，《皇室戰爭》替我們教育了全世界的玩家。但在開發上還是要做出差異，堅持核心玩法不被影響。」

《伊甸之魂》走日式、美式融合的可愛風，為的便是瞄準更廣泛的年齡層。 雷亞遊戲

而在遊戲風格上，《伊甸之魂》也經歷過大轉變，原先想延續《聚爆》的硬派寫實風格，但考量到希望能接觸到更廣泛的年齡層，雷亞在Google、Facebook上做了大量的廣告投放，試驗玩家們喜歡哪種類型，最終才定版現在《伊甸之魂》融合美式與日式的風格。

在推出一個禮拜後即獲得150萬下載量，表現特別好的市場包含日本、韓國與東南亞，「特別是日本、韓國的付費轉換非常優秀，僅推出一個禮拜的成績比我們想像中還要好。」游名揚說。

採用深度學習技術，保持卡牌平衡

《伊甸之魂》也不僅是單純的卡牌對戰遊戲，遊戲製作人QQ表示，雷亞的野心很大，希望未來把IP延續成各種不同的遊戲。雷亞也規劃了《伊甸之魂》未來的幾個方向，包含電競化，短期內將從校園賽、社群/論壇賽等盃賽開始。

同時雷亞也透露《伊甸之魂》採用了深度學習技術，讓AI進行大量的對戰，測試卡牌間的平衡程度。也應用於與部分玩家的對戰，「我們希望遊戲歷程中，玩家不要遇到太大的挫折，前期有AI很明顯是陪打的，遊戲體驗上比較好，對於初期的留存也有幫助。」游名揚說。

責任編輯：錢玉紘