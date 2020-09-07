臺科大創新育成中心憑藉研發、技術和人才優勢，整合各界資源，提供進駐企業與新創從行銷、通路到國際鏈結等全方位輔導，帶動整體產業創新能量與競爭力。

國立臺灣科技大學為國內技職院校之冠，長期在產學交流上深耕，獲得企業認同；臺科大創新育成中心表現也十分亮眼，連續多年得到經濟部中小企業處「績優育成中心」的肯定，更獲得亞洲育成協會（AABI）「亞洲最佳育成中心」殊榮。

臺科大創新育成中心主任魏煒圻指出，「本中心自1998年成立以來，培育超過180家企業，其中包含7家上市櫃企業，另有3家具發展潛力企業被併購，以及450組以上的創業團隊，衍生30家校園企業，更有多組團隊獲得教育部U-start、科技部創新創業計畫的補助，成效有目共睹。」

臺科大創新育成中心主任魏煒圻。 數位時代攝影

以研發能量與人才優勢 接軌產業

有別於傳統產業創業，台灣在2000年前後隨著工業、資訊科技快速發展，逐漸走向科技創新的氛圍，育成中心剛好提供多元化的創新環境，透過整合各界資源，為創業者提供充足的養分，協助企業成長。「就體系上來說，育成中心可分為學術型、研究型、國營事業型、私人機構型及公辦民營型，其中學術型為知識密集環境，在研發能量、技術移轉和人才培訓都更具優勢。」魏煒圻提及，尤其在人才方面，許多進駐到臺科大育成中心的企業，都希望跟校園人才有所交流，甚至很多學生還沒畢業就已經被業界挖角。

臺科大產學營運處產學長邱煌仁也指出，「臺科大為技職學校的龍頭，學校老師的研發能量不輸研究型學校，更重要的是，產學合作的經驗與資源充沛，因此在創業育成上更注重落地『接地氣』，讓研發成果能夠為產業所用，提升企業競爭力。」例如於2019年進駐臺科大育成中心的益群綠能，為改善無線充電設備於充電時間及人力插充車所產生的安全與節能等問題，開發出高速且自動化的無線充電設備，該產品在市場上具有相當的競爭力，並透過與台科大教授合作，致力於產品的創新研發。

臺科大產學營運處產學長邱煌仁。 臺科大產學營運處

提供全方位的輔導資源 加速育成

「一般而言，學術型育成中心在行銷、通路和資金方面較為欠缺，但對臺科大來說，問題不大，主要是因為本中心由累積10多年產業及創業輔導經驗的專業團隊所組成，執行力高、凝聚力強，重視團隊合作、默契十足，讓育成業務得以逐年成長。」魏煒圻強調，臺科大育成中心自成立以來緊密鏈結政府、產業及投資者等各方面資源，提供進駐企業與新創包括技術輔導、資金與財務、商品開發製造、市場通路、媒體行銷、國際鏈結等的輔導，建構全方位的創業育成生態系。

此外，為鼓勵師生創業，臺科大育成中心自2008年開辦「校園創意創業競賽」發掘具發展潛力的新創團隊，近年更力邀人工智慧、智慧機械、綠能科技等國家重點產業業者共同參與；值得一提的是，2020年校園創意創業競賽更針對時下最熱門的AI、物聯網、區塊鏈、大數據等，徵選潛力團隊進行雛型商品化，協助團隊加速跨過商品化障礙，創造國際市場價值。

「本中心長期耕耘校園創業，創業輔導機制健全與校園創業氛圍佳的情況下，近兩年就培育出20家校園創業團隊獲得教育部U-start計畫創業補助。」邱煌仁進一步指出，其中張量科技的微衛星球型馬達也同時獲得科技部FITI計畫創業傑出獎，其他像是GTA ROBTOICS人形機器人教育服務、BATATL線上桌遊、TRYBUY新社群商務電商平台、Willstudy留學生資訊服務平台等，多數商品都已進入市場，受到投資人關注。

後疫情商機 建構「產業創新契作」模式

今年因受疫情影響，全球經濟受到重創，產業結構與消費者使用習慣也產生巨大的變化。為掌握後疫情商機，臺科大育成中心將於9月11日舉辦「後疫情時代產業論壇暨育成成果展」，邀請產學研各界重量級專家分別就新金融、新科技、新能源、新行銷四大面向進行專題演講，同時邀請12家廠商發表創新產品服務，更結合IG網紅分享網紅經濟，建構嶄新的「產業創新契作」模式，進而帶動整體產業創新能量與競爭力提升，形成正向的循環機制。

魏煒圻強調，「本中心以建立長期穩定發展的營運模式為目標，國際化、產業化及強化資金鏈結是未來發展的重要方向，期許臺科大育成中心能夠成為全國創新應用示範育成中心及加速器。」