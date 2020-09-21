過去五年，致力耕耘車後服務市場的愛駒資訊 IGcar 日前宣布，獲得知名投資銀行藍濤亞洲（FCC Partners Inc.）、以及股市投資數據與分析平台財報狗天使輪投資，估值可望在投後達到 4000 萬台幣。
藍濤亞洲經長期評估後，看準愛駒資訊 IGcar 過去五年所經營之汽車服務產業的市場營收規模上看千億，同時，IGcar 也早已於購車後服務市場打開知名度，且自創業第一天起便面向市場發展；因此，藍濤於今年（2020）第一季決議投資並簽訂合約書、七月完成投資程序，使 IGcar 成為藍濤在台灣投資的第一間新創公司。
IGcar 接受知名銀行藍濤亞洲投資，執行長：具有策略型的意義！
2015 年創立的愛駒資訊 IGcar 針對汽車服務市場中最具潛力的汽車美容、保養修繕等提供雲端車廠管理系統，此服務不僅為車廠提升服務品質，亦能提供消費者更流暢的使用者體驗，除此之外，透過雲端服務也能協助傳統的汽車服務展頁數位轉型，反轉過往經營的模式。
「獲得藍濤的投資對愛駒來說具有相當重大的意義，」愛駒資訊執行長劉冠宏表示，由於藍濤亞洲相當擅長 M&A 投資，加上藍濤亞洲總裁黃齊元本身具備相關的產業鏈結背景，對於 IGcar 愛駒資訊在未來促進產業轉型、拓展公司規模上皆具有正面助益。
事實上，由於過去一年來 IGcar 的營收成長十分可觀，也收到其他汽車產業中大型業者探詢投資的可能，「由於我們目前不想被收購太多的比例，估值討論也沒有共識，因此並沒有接受他們的投資，」劉冠宏向《創業小聚》透露，其他有意投資的業者主要看中的是他們在獨立小型洗車場、保養廠的服務整合能力和深度，投資的目的主要是市場擴張，然而對 IGcar 來說，現階段更需要的是如何向外展開，把餅做大，彼此的目標並不一致。「接受藍濤的投資主要是因為他們的客戶多為大企業，且對車聯網有強烈的興趣和連結，現階段比起面向市場，我們更傾向透過車聯網的數據和應用，發展上下游的整合，是策略性的考量。」劉冠宏解釋。
看準藍濤背後的廣大企業資源，IGcar 投後將致力發展一條龍式服務
針對此次的投資，藍濤亞洲資深副總裁蘇榮智表示，投資 IGcar 愛駒資訊的計畫是經過長期觀察後所做的決定。藍濤亞洲擁有多年的豐富經驗和實績，曾完成許多跨國併購、私募、基金募集和財務顧問項目。
藍濤亞洲的客戶遍布大中華與東南、東北亞，產業涵蓋傳統製造、高科技、綠能、基建、金融以及新經濟。此次的投資，即是實現跨界和創新衝擊理念的最佳演繹，透過藍濤亞洲的資源挹注，協助 IGcar 愛駒資訊快速成長。
現階段，IGcar 將致力協助傳統汽車服務廠進行技術的革新和服務面的變革。
有鑑於大多數的汽車服務業者缺乏規格化、數據化的管理，致使整體服務品質與價值行無法提升，針對這些產業的痛點，IGcar 愛駒資訊在推出 IGarage 雲端車廠管理系統後，更陸續上線愛駒職人的電商平台，企圖打造標準化連工帶料服務，讓車主可以在平台上購買商品或是服務，接著到合作的車廠完成整個消費體驗，形成一條龍式的服務。
而下一步，IGcar 愛駒資訊計畫擴大使用系統的人數，同時搭配更多元的標準化內容和線上支付，提升供應商數量，使消費者得以擁有更多選擇。
IGcar 將於第四季展開 Pre A 輪投資，已有投資者躍躍欲試
投資後的資金運用，IGcar 愛駒資訊預計先將市場的廣度打開，拓寬與店家合作的模式，豐富商品和服務的多樣性，並同步深化與店家之間的合作關係，再逐步實現整體市場環境的改變。
「愛駒想要做的，是以破壞式創新的方式讓整個汽車後的市場捨棄陳舊包袱，達到整體產業升級的願景，並進而打造車主認同的汽車服務品牌。」愛駒資訊執行長劉冠宏表示，下一階段，透過電商能更快速串聯目標客群並推廣到全球市場。另一方面，IGcar 愛駒資訊也自建媒體平台，依此打造更透明的交流環境，讓車廠之間可以彼此學習和交流，串連更多車廠、從業者、品牌製造商等，共同打造健全的生態系。
繼今年（2020）七月完成天使輪融資後，第四季將緊接著開啟 Pre A 輪募資，愛駒資訊執行長劉冠宏透露，目前已有投資意願強烈的投資者正在進行洽談。