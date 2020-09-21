過去五年，致力耕耘汽車服務市場的愛駒資訊 IGcar 日前宣布，將於今年（2020）七月將會與知名投資銀行藍濤亞洲投資。

過去五年，致力耕耘車後服務市場的愛駒資訊 IGcar 日前宣布，獲得知名投資銀行藍濤亞洲（FCC Partners Inc.）、以及股市投資數據與分析平台財報狗天使輪投資，估值可望在投後達到 4000 萬台幣。

藍濤亞洲經長期評估後，看準愛駒資訊 IGcar 過去五年所經營之汽車服務產業的市場營收規模上看千億，同時，IGcar 也早已於購車後服務市場打開知名度，且自創業第一天起便面向市場發展；因此，藍濤於今年（2020）第一季決議投資並簽訂合約書、七月完成投資程序，使 IGcar 成為藍濤在台灣投資的第一間新創公司。

藍濤亞洲經長期評估後，於今年七月份與IGcar愛駒資訊正式達成投資協議，未來將傾力挹注資源，並策略性協助相關業務拓展。 IGcar

IGcar 接受知名銀行藍濤亞洲投資，執行長：具有策略型的意義！

2015 年創立的愛駒資訊 IGcar 針對汽車服務市場中最具潛力的汽車美容、保養修繕等提供雲端車廠管理系統，此服務不僅為車廠提升服務品質，亦能提供消費者更流暢的使用者體驗，除此之外，透過雲端服務也能協助傳統的汽車服務展頁數位轉型，反轉過往經營的模式。

「獲得藍濤的投資對愛駒來說具有相當重大的意義，」愛駒資訊執行長劉冠宏表示，由於藍濤亞洲相當擅長 M&A 投資，加上藍濤亞洲總裁黃齊元本身具備相關的產業鏈結背景，對於 IGcar 愛駒資訊在未來促進產業轉型、拓展公司規模上皆具有正面助益。

IGcar 愛駒資訊執行長劉冠宏 IGcar提供

事實上，由於過去一年來 IGcar 的營收成長十分可觀，也收到其他汽車產業中大型業者探詢投資的可能，「由於我們目前不想被收購太多的比例，估值討論也沒有共識，因此並沒有接受他們的投資，」劉冠宏向《創業小聚》透露，其他有意投資的業者主要看中的是他們在獨立小型洗車場、保養廠的服務整合能力和深度，投資的目的主要是市場擴張，然而對 IGcar 來說，現階段更需要的是如何向外展開，把餅做大，彼此的目標並不一致。「接受藍濤的投資主要是因為他們的客戶多為大企業，且對車聯網有強烈的興趣和連結，現階段比起面向市場，我們更傾向透過車聯網的數據和應用，發展上下游的整合，是策略性的考量。」劉冠宏解釋。

看準藍濤背後的廣大企業資源，IGcar 投後將致力發展一條龍式服務

針對此次的投資，藍濤亞洲資深副總裁蘇榮智表示，投資 IGcar 愛駒資訊的計畫是經過長期觀察後所做的決定。藍濤亞洲擁有多年的豐富經驗和實績，曾完成許多跨國併購、私募、基金募集和財務顧問項目。

藍濤亞洲的客戶遍布大中華與東南、東北亞，產業涵蓋傳統製造、高科技、綠能、基建、金融以及新經濟。此次的投資，即是實現跨界和創新衝擊理念的最佳演繹，透過藍濤亞洲的資源挹注，協助 IGcar 愛駒資訊快速成長。

藍濤亞洲擅長 M&A 投資，總裁黃齊元本身亦具備相關的產業鍊結背景，對於 IGcar 愛駒資訊在未來實現產業轉型的理想以及公司規模的擴張上具有正面助益。 IGcar

現階段，IGcar 將致力協助傳統汽車服務廠進行技術的革新和服務面的變革。

有鑑於大多數的汽車服務業者缺乏規格化、數據化的管理，致使整體服務品質與價值行無法提升，針對這些產業的痛點，IGcar 愛駒資訊在推出 IGarage 雲端車廠管理系統後，更陸續上線愛駒職人的電商平台，企圖打造標準化連工帶料服務，讓車主可以在平台上購買商品或是服務，接著到合作的車廠完成整個消費體驗，形成一條龍式的服務。

而下一步，IGcar 愛駒資訊計畫擴大使用系統的人數，同時搭配更多元的標準化內容和線上支付，提升供應商數量，使消費者得以擁有更多選擇。

IGcar 愛駒資訊在推出 IGarage 雲端車廠管理系統後解決大多數的汽車服務業者缺乏規格化、數據化的管理的痛點。 IGcar

IGcar 將於第四季展開 Pre A 輪投資，已有投資者躍躍欲試

投資後的資金運用，IGcar 愛駒資訊預計先將市場的廣度打開，拓寬與店家合作的模式，豐富商品和服務的多樣性，並同步深化與店家之間的合作關係，再逐步實現整體市場環境的改變。

「愛駒想要做的，是以破壞式創新的方式讓整個汽車後的市場捨棄陳舊包袱，達到整體產業升級的願景，並進而打造車主認同的汽車服務品牌。」愛駒資訊執行長劉冠宏表示，下一階段，透過電商能更快速串聯目標客群並推廣到全球市場。另一方面，IGcar 愛駒資訊也自建媒體平台，依此打造更透明的交流環境，讓車廠之間可以彼此學習和交流，串連更多車廠、從業者、品牌製造商等，共同打造健全的生態系。

繼今年（2020）七月完成天使輪融資後，第四季將緊接著開啟 Pre A 輪募資，愛駒資訊執行長劉冠宏透露，目前已有投資意願強烈的投資者正在進行洽談。