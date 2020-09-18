Nvidia宣佈以400億美元收購Arm後，使科技領域的收購交易占總額比例達20年來新高，顯示疫情尚未消退的現在，科技企業正迎來一股併購狂潮。

儘管全球疫情尚未完全消退，科技領域似乎早已按捺不住，正掀起一股狂歡般的併購潮，在這個特殊時期，企業巨頭們仍舊大膽掏腰包！

根據《路透社》報導，近期Nvidia宣佈以400億美元價碼，從軟銀手中收購Arm的消息後，全球科技併購交易額已突破3,500億美元（約新台幣10兆元），占2020年迄今近2兆美元交易額的17.8%，是2000年網路泡沫破滅後的最高紀錄。而金融領域則排行第二，以2,838億美元佔據整體的14%。

科技公司大灑銀彈，收購金額占比達23年來新高

受到新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）衝擊，實際上全球併購交易額較往年衰退不少，2020年迄今交易額仍低於近6年來的同期數據。金融數據公司Refinitiv資料顯示，2020上半年全球併購交易總額為1.2兆美元，較去年同期衰退41%，是2013年至今的最低水準。

Nvidia宣佈以400億美元收購Arm後，科技領域的收購交易額占比已達到2000年網路泡沫來的新高。 Nvidia

疫情在歐美地區引爆時，曾導致4、5月併購數量驟減，歸咎於當時買賣雙方對價格認知的落差，但第三季全球收購案便開始大舉爆發。

Refinitiv指出，2020年第三季總計有21件價值超過50億美元的大型收購案，總交易額達2,560億美元。 尤其8月份就貢獻了9筆大型交易，達到1999年至今的最高紀錄。

摩根士丹利分析師格拉漢．賽克（Graham Secker）表示，企業在走出經濟衰退時，往往會有些彌補措施，而此時收購又比較便宜，進而促成了收購狂潮。

而科技領域更是掀起收購狂潮的主因，佔據8月份交易額的27%，這個占比是過去23年來的最高紀錄，較去年同期暴增37%。

科技巨頭也出手，微軟、蘋果分別買下7間公司

而身為科技領域代表企業的FAAMG（Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google），自疫情爆發以來也默默做了不少收購。根據研究公司CB Insights的報告，蘋果與微軟是科技巨頭中最積極收購的兩家公司。

愚人節這天，蘋果買下熱門天氣預報App Dark Sky，至今一共收購了7間公司，包括語音分析新創Voysis、VR轉播新創NextVR、VR視訊新創Spaces、IT管理新創Fleetsmith、行動支付新創Mobeewave，以及機器學習新創Inductiv，可看出主要著眼於AI及VR。

微軟也不遑多讓收購了7間公司，包括5G雲端新創Affirmed Networks、數據模型公司ADRM software、電腦視覺新創Orions Systems、軟體開發公司Movial、電信軟體公司Metaswitch、資安公司CyberX，以及機器人自動化公司Softomotive，聚焦在雲端及軟體開發領域。

Alphabet則在6月收購智慧眼鏡新創North、8月還買了雲端遷移服務新創StratoZone；亞馬遜買下自駕技術公司Zoox；Facebook也收購了動圖空間Giphy、數位地圖公司Mapillary。

疫情促使企業「用買的」解決問題

密西根大學商學教授艾瑞克．高登（Erik Gordon）認為，科技與其他領域不同，具有嚴苛的時效性，企業必須提供當下市場所需的技術，因此即使疫情及經濟充滿動盪，該出手時仍必須出手。

2020年至今為止，全球總計收購交易次數約有3萬筆，而科技領域的收購案就高達近6,000筆，足以顯示科技領域收購案的活絡。

且疫情對世界造成的轉變，令以往可能有更多時間處理的問題變得迫在眉睫，消費者也大舉轉向網路、數位化服務，促使企業藉由收購取得技術或解決方案。

而這波收購熱潮似乎才正要開始。近期仍有不少併購消息傳出，Verizon於本週宣佈以62億美元買下墨西哥電信商Tracfone；生技公司Immunomedics也被藥廠Gilead Sciences以210億美元的價格併購，Ericsson也宣佈以11億美元買下5G技術公司CradlePoint。

才剛敲定一樁大買賣的軟銀，傳出正計畫出售美國手機經銷商Brightstar，意謂著可能又有一筆併購案即將誕生。

資料來源：Reuter、Investment Executive、CNBC、CB Insight

責任編輯：錢玉紘