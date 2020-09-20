一張圖說明宏碁集團為何拼小金雞大艦隊！宏碁集團若要朝千億元市值邁進，除本身轉型成效，隨智聯服務等一群小金雞IPO，也能讓集團市值加速攻頂。

宏碁集團即將又有新兵上櫃，智聯服務18日已獲櫃買中心審議會審核通過，預計櫃買中心董事會同意後，年底前將掛牌。這是宏碁集團近5年第五家上市櫃（含興櫃）成員，智聯服務小幅超車了也同樣規劃上櫃的展碁國際（暫訂2021年初上櫃）。

為何宏碁集團要採用集團上市櫃艦隊方式，取代過去宏碁集團羽翼下孵育新事業體方式？

這可從兩方面來說，其一是，宏碁歷史上也曾擁有11家上市櫃企業，後來陸續收斂或處分，聚焦PC事業，一度拼到全球第一大，現在只是重新拾起過去的大艦隊概念，對吸納人才及多角化容易帶來綜效。

宏碁大股東施家家族第二代施宣輝目前已是兩上市櫃公司董事長。 奧暢雲

其二從市值角度，宏碁現在市值為784億元（9月18日收盤為25.5元），若要拼千億元市值，股價得爬到32.5元，宏碁以25.5元已是兩年來相對高點來說，宏碁307.5億元股本，雖不是不可能，但拉抬不容易。

但以建碁（市值12.2億元）、安碁（6.02億元）、展碁國際（市值28億元）、智聯服務（15.8億元）來說，合計小雞群市值62.02億元，連同母雞宏碁在內市值達846億元，根據官方預估，2021年還有全球品牌維修服務的海柏特及宏碁資訊服務等企業排隊IPO中，更遠的還有宏碁智新跟酷碁在候，集團拼千億元市值就不是難事。

台積電訂單幫鍍金，竹科客戶雲集

現在回頭看一下，準上櫃新兵智聯服務，這是一家資訊系統整合商，屬於資訊服務業，過去最大股東是展碁國際，但2018年展碁把股票轉讓宏碁，使得宏碁現在成母公司。宏碁持股60.88%。

智聯服務董事長是宏碁第二代施宣輝，他表示，智聯服務為何總部設在新竹，就是看好半導體產業的需要，提供企業IT委外服務，舉例來說，客戶採購一批宏碁伺服器或筆電，宏碁出貨，但由智聯服務到現場替客戶安裝維運。

智聯毛利率會介於15～20％，而近年營運大好，關鍵就是台積電及其相關供應鏈釋出的需求。

台積電宣佈赴美設廠，智聯服務也將前往亞利桑那州提供服務。 Sundry Photography via shutterstock

智聯服務主要服務企業客戶資訊系統建置及提供雲端AI人工智慧應用等解決方案，外界不知道的是，「台積電」及相關供應鏈是智聯服務的最大客戶群，新竹半導體圈客戶的大量採用，也是智聯服務2018年營收從千萬跳到8.83億元，2年來業績急速成長關鍵。

而隨台積電赴美國亞利桑那州設立晶圓廠，智聯服務也將業務觸角伸向海外。補過智聯服務目前內銷占比仍高達93%，主要服務台灣客戶，鎖定半導體、製造、金融業務，2019年營收10.74億元，稅前純益3508萬元，EPS2.81元，為成立以來營運最好的一年，今年有機會挑戰新高。

根據智聯服務公佈歷史，智聯服務由展碁國際分割獨立而成，2018年曾合作打造榮總老人安養人工智慧照護場域，2019年協助萬金石科技路跑系統建置，以AI辨識系統紀錄跑者紀錄最佳成績。

智聯服務的主要業務服務有兩大類：(1)企業架構規劃顧問服務及(2)資訊安全、雲端系統產品整合應用。前者鎖定金融與製造產業資訊系統架構規劃設計、醫療物聯網運用解決方案、智慧農業創新解決方案、雲端服務、大數據分析與人工智慧產業整合應用，後者資訊安全解決方案、私有雲建置、軟體定義資料中心建置等等。

智聯服務經銷的資訊產品包括 HP、IBM、DELL/EMC、Oracle、acer、Microsoft、VMWare、Cisco 等品牌軟硬體、網路及資訊安全產品暨解決方案，競爭對手大廠不少，包括大同、精業、三商電腦、凌群、中菲、敦陽等三十餘家，IBM、NEC、HPE 及三大電信商中華電信、遠傳與台哥大也都有類似系統整合服務。