自從農友杜榮福的農場加裝了IoT主機、微型氣象站，還有作物生長環境偵測主機等科技工具，只要一支手機，就能遠端管理農場。

一大片綠油油的薑黃，占地150坪，還裝設微型氣象站、特殊抓蟲罐……這不是一般的農場，而是由天龍安全科技（以下簡稱天龍）與電子科技廠仁寶，在新竹寶山鄉合作的5G智慧農場。

薑黃農場的擁有者是71歲的杜榮福，他在一場農業展覽會上，結識了同是交大校友的天龍安全科技執行長陳健章，共同展開一場智慧農場實驗。

天龍安全科技（以下簡稱天龍）專攻智慧農業應用開發，並採用符合世界衛生組織GACP（優良藥食作物種植與採集）的高標準來種植農產品，從苗的來源、作物生長過程到環境，都會完整記錄，是國內少數擁有自己的農場、懂種植，並具有資通訊技術的業者。

杜榮福過去種果樹、種菜，都只是出於興趣。自從投資了50萬元，購買天龍的硬體設備以後，他的農場加裝了IoT（物聯網）主機、微型氣象站，還有作物生長環境偵測主機等科技工具，只要一支手機，就能遠端管理農場。

杜榮福在薑黃田加裝微型氣象站、攝影機等設備，只要透過手機操作，就能遠端掌控農場的環境數據。 蔡仁譯攝影

就連種植的作物也變了，改種高價值藥用作物──薑黃，並和民間癌症病友協會進行契作，以保證收購的方式，確保收入來源。

天龍還開發了LINE機器人，不但會提醒農友何時該給肥料、噴藥，還可以做3到7天前的病害蟲預測，降低農損，甚至提醒農友該注意防曬，以免中暑。

「建置智慧農場，對於像我們這種菜鳥農夫最有幫助。」杜榮福隨手秀出他的iPhone，可以看到農場的溫度、濕度、風速，以及影像畫面等，還會收到即時性的病害預測通知。

儘管去年薑黃農場還是不幸染病了，原先年收預計30萬元以上，剩不到12萬元，杜榮福卻樂觀表示，「要是沒有導入智慧科技，聽從他們（天龍）的忠告，下場可能是全軍覆沒。」

我們認為手機就是新農具，不只是秀一堆數據的儀表板或戰情中心。 天龍安全科技執行長陳健章

他坦言，根據現階段他們搜集到的環境數據，病害預測的準確率約6成。舉例來說，夏天氣溫升高，是夜蛾科的高發期，但還是沒辦法精準地判定是哪種蟲害。如果要做到精準用藥、杜絕蟲害，還必須搭配影像辨識，進一步將準確率提升至8成。

為此，天龍向仁寶購買5G路由器裝在杜榮福的農場，將影像畫質從原本的Full-HD，提升至傳輸解析度更佳的4K高畫質影像，目前正等待電信業者在當地開通5G服務。

天龍安全科技與仁寶電腦在新竹合作打造5G農場，協助農友降低農作物病害虧損。 蔡仁譯攝影

智慧農場減少農損，還可節省人力

有了更清晰的畫面，天龍接著分兩階段進行影像判讀。第一階段是與中興大學植物教學醫院合作，請專家透過影像遠端看診，協助農友早期發現作物病變。

第二階段則是在累積到一定的數據之後，建立機器學習模式，以利於未來由AI做影像的自動判讀。

然而，有別於一般智慧工廠、智慧醫院，地處偏僻的智慧農場，光是穩定搜集數據，就是一大挑戰。智慧農場自去年3月建置至今，就發生斷網兩次的經驗，而且時間長達兩、三天。

為避免再發生類似的問題，天龍在農場安裝終端設備（如閘道器），這樣一來，即使斷網，只要不停電，農場還是可以自我管理，像是自動澆水、施肥等。

薑黃農場的擁有者是71歲的杜榮福，他在一場農業展覽會上，結識了同是交大校友的天龍安全科技執行長陳健章，共同展開一場智慧農場實驗。 蔡仁譯攝影

根據農委會統計，近10年來，天然災害平均每年造成的農損達110億元。陳健章希望，透過發展量產型智慧農場，以AI精準給肥、給藥，不只降低對環境的衝擊，還能幫助農友節省成本和人力。以杜榮福為例，現在一周只要兩天巡視農場，其餘時間都可以透過手機遠端掌控。

目前，天龍和仁寶在全台打造18座智慧農場。陳健章看好它將在10年內蓬勃發展，「我們希望農友能賺錢、消費者吃到乾淨食物，智慧農業才有用！」

責任編輯：張庭銉、林美欣