遠傳電信與醫學中心合作推動5G醫療，面對外界疑慮「遠距醫療有商業模式嗎？」遠傳認為，5G只要能顛覆醫療環境，商機自然會出現。

台灣雖然有頂尖醫療水準，但資源分配常出現縣市落差。對地處偏鄉的居民來說，連到大醫院就診的「門診距離」，都是一種痛。

以台東為例，不只缺乏醫學中心，現有的1家區域醫院、6家地方醫院集中在市區，且醫療人員數量（2,040名）、病床數（1,506張）都是本島各縣市的最後一名。

去年11月，遠傳電信與亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院和高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，透過診療服務平台，在新竹縣湖口鄉、台東縣海端鄉和大武鄉等醫療資源相對不足的地區，試辦國內首個5G遠距診療計畫。計畫開跑至今，已成功在包含蘭嶼、綠島等台東縣11處衛生所提供5G專科門診。

眼科患者只需要到當地衛生所拍攝影像，並傳至雲端，位於北部醫學中心的醫師就能即時看到資料與病歷，使用視訊問診。 遠傳提供

「5G的價值，是用技術去協助改變現行的障礙，讓遠距醫療變成可能。」遠傳電信企業暨國際事業群執行副總曾詩淵說。

以眼科為例，遠距專科門診的進行方式，是請患者至家中附近的衛生所看診，再由衛生所駐點醫師操作「眼底鏡」，拍攝病患影像，並開啟平板電腦裡的軟體，將圖檔自動上傳到雲端診療平台。另一頭，醫學中心的專科醫師就能即時看到病歷與資料，透過視訊觀察病況。

類似傳送檔案、視訊等服務，儘管透過4G訊號也能做到，不過，遠傳表示，像是眼底鏡、超音波等檔案，每張容量動輒在500MB以上，5G仍能帶來更穩定、更快的醫療服務。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總曾詩淵認為，與其說5G實現了遠距醫療，不如說5G改變了現實障礙，讓不可能成為可能。 蔡仁譯攝影

針對5G遠距醫療計畫的發展性，參與成員之一、高醫大附設中和紀念醫院執行長傅尹志曾指出，高醫長期在曾受到八八風災侵襲的高雄那瑪夏區、桃源區等地提供醫療服務，然而始終受限於人力，一名醫師每天可能必須開車巡迴200公里看診。他期待，遠距門診將來可以更大規模地導入山區。

曾詩淵認為，門診只是5G醫療的第一步。未來，隨著基地台建置與更多測試完成，說不定長照機構裡的長輩，就不必跋涉回診；甚至急性心肌梗塞患者送醫時，能先由醫師透過5G視訊，協助救護車上醫療人員做緊急處置，提高治癒機率。

專科門診只是5G醫療的第一步，下一步可拓展到長照、急診。 遠傳提供

然而，在有技術推動遠距醫療的同時，「另一項關鍵是：健保給付能擴展什麼階段？」曾詩淵說。

專科醫師人力不足，是偏鄉醫療發展的長期問題之一。他認為，5G雖然能讓遠在台北、高雄的醫師替患者即時看診，不過真正的成長催化劑，還是有賴健保願意同時給付衛生所、醫學中心兩端。

他提醒，台北市居民壽命比全台灣平均多3歲，西部居民比東部居民多活5歲，這些都可能是醫療資源不均帶來的影響。

人口高齡化、健保給付，發展商模的2關鍵

「大家一直問我，遠距醫療有商業模式嗎？」曾詩淵表示，這要分兩方面來觀察： 第一，台灣到了2026年，老年人口占比約20％，正式成為超高齡社會，老齡化需求逐年成長。 **第二，現今遠距醫療僅限偏鄉申辦，若健保給付有機會擴大範圍，醫院的參與意願將更高。 **

實際上，政府的法規確實也朝鬆綁前進。衛福部在1年多前頒布的《通訊診察治療辦法》，放寬「急性住院的出院病人、長照機構內領有慢性病連續處方箋者、國際醫療的外籍病患」等5類人可有條件接受視訊、電話診療，不再限於山地離島偏僻地區。

2019年10月，衛福部宣布啟用「空轉後送遠距會診」平台。現階段，遠傳在投入5G醫療之餘，也針對遠距醫療標準、虛擬健保卡等關鍵議題，與衛福部展開討論，試圖透過科技減少城鄉差距。「我們相信，5G只要能顛覆醫療環境，商機自然會出現。」曾詩淵說。

責任編輯：林美欣