IC封測廠矽格在繳出營收、淨利雙創新高的亮眼財報後，旋即宣布將與亞太電信打造5G智慧工廠。5G能為半導體業帶來怎樣的升級？

一間剛創下半年營收、淨利雙高紀錄的半導體公司，為何急著需要5G、找夥伴幫自己升級？

2020上半年，IC封測廠矽格公布合併營收56.16億元、年增32.64％；歸屬母公司稅後淨利7.97億元、年增67.07％，雙雙寫下新高。就在公布亮眼財報後沒多久，矽格旋即宣布將與亞太電信打造5G智慧工廠，於廠內部署5G專網。

如果再加上去年底，同屬半導體領域的IC設計廠聯發科，也宣布與遠傳打造5G專網；如此看來，半導體廠搶進5G的速度，似乎略高於其他產業。

AGV、MR遠距設備維護，兩大武器升級有感

「5G導入半導體產業，目前至少有兩大應用。」亞太電信總經理黃南仁表示，半導體廠為了因應客戶的彈性需求，產線經常必須靈活調整，因此多用4G、Wi-Fi等無線網路傳輸數據。導入5G後，可望在無人搬運車（AGV）、混合實境（MR）遠距設備維護等面向，帶來明顯的升級效果。

他解釋，許多半導體廠皆以條碼（barcode）、軌道，事先規畫AGV的移動路徑。目前，車輛搭配4G訊號時，常會邊走邊修正，「微出軌」後再返回路徑。改由5G網路傳輸訊號，AGV會透過機器視覺導航，自行規畫A點至B點最佳路徑，免除過去強制「人車分流」的動線設計，甚至還能搭電梯到其他樓層。

另外，半導體廠重視產線機台維護，未來在派員維修時，哪怕是資淺員工，只要戴上MR眼鏡，位於總部、他廠的後勤資深員工，還是可以遠端提供引導。而5G的低延遲特性，也讓4G時期常見的MR副作用──暈眩感，不復存在。

產業之間的差異產生不同的網路需求。黃南仁舉例，許多鋼鐵業生產環境複雜、機台數據傳輸量少，更重視網路能否在干擾下發揮作用，至今仍使用比Wi-Fi成本更低、更入門的Lora（低功耗廣域網路）技術。

至於半導體產業，廠房內ICT設備建置完整，但是為追求「無塵」環境，容易被廠區內大量氣體感測器訊號干擾的Wi-Fi，仍有所不足，才會對5G寄予厚望。

亞太電信總經理黃南仁指出，5G專網的真正Know-How，在於數據搜集、分析，甚至替機台升級。 蔡仁譯攝影

研究機構IHS Markit預估，未來15年，5G產業鏈及應用所創造的產業價值可達13.2兆美元，其中製造業將占整體36％，創造近4.7兆美元商機。

黃南仁笑說，或許企業專網的「網」字，讓大家認為電信業與企業客戶合作，只有提供「5G網路」服務。其實網路只是其中一部分，其他還包含 網路管理平台 、 分析搜集來的數據 、 機台設備如何接收5G訊號 等，每一步都有不同的「Know-How」（產業知識）。亞太光是與矽格的第一期合作討論，就花了半年。

「按照這個邏輯，我相信亞太在5G智慧製造是最有優勢的業者。」畢竟，公司大股東鴻海在代工領域做了40幾年，無論數據搜集、分析模組都比別人有經驗，「這些都是同業沒有的集團資源。」

IC封測廠矽格與亞太電信花半年時間測試5G專網，讓MR維護、無人搬運車升級。 吳元熙攝影

目前，亞太在與客戶洽談專網時，背後的確有整個集團的資源傾注。像是鴻海會參與邊緣運算、數據平台、AI分析，並提供意見；鴻海旗下的富鴻網，則是各產業生產端的軟硬體系統整合業者，這些都能讓亞太比同業更了解製造業客戶的需求。

「台灣光是一個PLC（可程式邏輯控制器），廠商就有一、二十家，這麼多種產品都要能接5G，沒有這麼簡單。」黃南仁再舉例，如果客戶有客製化需求，想在專網內添購伺服器、替設備加裝通訊模組，很難有人能比鴻海更懂設備。

因此，亞太提出「IC-as-a-Service」做為5G新商業模式，亦即在與指標客戶合作的同時，快速了解產業需求、規畫應用情境，並且「複製」到其他同屬性的企業。黃南仁說，如果每個半導體業者想導入5G，都得花上大量時間與金錢，不僅會降低升級意願，也可能會在升級進度上落後給海外同業。

亞太電信與半導體封測廠矽格合作5G企業專網，共同打造智慧工廠，並提出「IC-as-a-Sevice」商業模式。 吳元熙攝影

責任編輯：張庭銉、林美欣