星宇航空宣佈10月有6班中秋包機航程，搭配近期陸續推出的星宇箱，再次引爆話題。

各國航空業者停飛航班過多，積極多角化拚商機，星宇航空很可能是國航中玩最兇的一家，除9月7日獲得三星電子青睞，包機在空中發表重量旗艦級摺疊手機Galaxy Z Fold2，官方也預告，中秋節將有「追月號」6航班於10月1～2日啟航。

星宇航空也成為暑假微旅行熱潮過後，仍持續不斷推出新航班的業者。

在星粉支持下，不僅微旅行熱賣，星宇航空也大搶星際財，繼8月推出集裝箱甜點禮盒，以世紀太空任務為靈感，在航空用的集裝箱造型盒子上貼六枚登陸月球紀念貼紙，作為向太空夢致敬的商品，大賣太空味，該款甜點預購開跑立刻被搶購一空、什麼是集裝箱也引發熱烈討論。

星宇航空趁勝追擊，9月初再發表星宇箱2.0（STARBOX 2.0）版本甜點禮盒，預告內載「潮牌新食力」，也就是什麼食物都不預告了，也同樣被星粉搶購一空。

星宇箱2.0改變傳統航空飛機用的銀色機箱，但星粉仍收藏不誤。 星宇

如今隨中秋節倒數計時，星宇再度宣佈，中秋包機部份，星宇航空預計將於10月1、2日再推出「星宇追月號」飛行體驗，每日3班共6班，目前航班的相關資訊，包括售價及售票方式、航線如何都尚未公布，但預料又將引起一波搶購潮。

星宇預估，這次包機航班預計將滿足近千名旅客追月夢想，追月航線中還將有大彩蛋驚喜，將會是今年乘客最靠近月球的近距離體驗，乘客並有機會取得絕版的星宇箱1.0。

責任編輯：蕭閔云