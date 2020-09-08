蘋果積極加強Apple TV+的內容方案及宣傳，找來曾在Hulu、Quibi、Disney等平台擔任要職的提姆·康諾利，負責內容分銷及夥伴關係的談判。

由於Apple TV+首波訂閱用戶的免費年約即將屆滿，為留住這些用戶，蘋果目前著重於加強Apple TV+的內容方案及宣傳，因此近日找來曾在Hulu、Quibi、Disney等大型影音平台擔任要職的提姆·康諾利（Tim Connolly），負責Apple TV+內容分銷及夥伴關係的談判。

蘋果在上個月就針對Apple TV +會員推出了折扣幅度最大的Showtime + CBS組合訂閱，並透露預計在10月發表iPhone 12之時，將另外推出大型的內容服務方案，爭取在影音串流平台激烈的競爭之中，獲得更多消費者的青睞。

康諾利過去在影音平台多半擔任內容分銷合作的談判，包括主導Hulu用戶免費使用Spotify服務、Hulu Live TV 方案、以及Quibi廣告及合作商的溝通。目前蘋果並未透露康諾利的業務範疇，但從上個月蘋果表明將帶給用戶更優惠的訂閱方案來看，正是康諾利所擅長的異業合作及夥伴關係談判。此外，市場也有傳言Apple TV +內容可能將拓展至現場節目製作，對康諾利來說也並非是陌生領域。

隨著Apple TV +持續拓展，蘋果持續向全球影音平台挖角，包括在今年6月，蘋果也從亞馬遜招來Amazon Video體育內容長詹姆斯·德洛倫佐（James DeLorenzo），負責剛起步的Apple TV +體育內容。

此外，蘋果也在全球各市場招募計畫負責人，在內容製作上不僅能多元發展，更積極拓展與當地市場的合作，例如本月將播出的首個非英語節目《德黑蘭》，力爭Netflix在影音串流平台的地位。

資料來源：9 to 5 Mac、Apple Insider

責任編輯：錢玉紘