相關消息透露新款iPhone可能將延後至10月揭曉，而IPad、Apple Watch等新品則預計在9月初以新聞稿形式公布，不會舉辦實體發表會。

今年受到新冠病毒疫情等因素影響，使得蘋果秋季發表會活動可能會面臨調整，其中預計將發表新品拆分成不同形式公布，甚至以不同時間揭曉。相關消息已透露新款iPhone可能將延後至10月揭曉，而Apple Watch、iPad等的新品預計會在9月初以新聞稿形式公布，不會舉辦實體發表活動。

Reuters Connect

新款iPad鎖定主流市場 Apple Watch功能強化且推出多元錶帶配件

從先前透露多款蘋果新機消息的Jon Prosser的說法來看，蘋果最快會在美國西岸時間9月8日上午9點（台灣時間9月9日凌晨12點）釋出新聞稿內容，預計公布新一代iPad機種，以及Apple Watch series 6。

基於今年初已經公佈新款iPad Pro，因此這次公佈的新款iPad，將會是鎖定主流市場使用的iPad，以及iPad mini，至於新款Apple Watch series 6同樣會區分兩種尺寸設計，並且加入整合睡眠品質追蹤等功能強化設計，以及預期將推出更多錶帶配件。

受疫情影響 新款iPhone恐延後至10月對外公布

然而，新款iPhone可能將延後至10月對外公布，其中因素可能與疫情影響代工組裝進度有關，同時預期蘋果將會透過線上預錄形式揭曉此次的新機公布。至於新機名稱則可能直接以iPhone 12系列為稱，不會按照過往採用名稱後加上s的命名模式，因此並不會出現iPhone 11s系列名稱。

除了上述新品，蘋果也可能在近期內揭曉新款Apple TV、耳機等配件，但具體細節依然要等蘋果實際公佈為準。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：Mashdigi