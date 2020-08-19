在首波訂閱用戶的免費年約到期之際，蘋果宣布Apple TV+訂閱用戶可透過加價方案，同時獲得CBS All Access與SHOWTIME內容服務。

蘋果在去年宣布推出Apple TV+訂閱服務時，提供iPhone、iPad、Apple TV或Mac系列的購機用戶一年免費使用資格。在首波訂閱用戶的免費年約即將屆滿之際，蘋果宣布Apple TV+訂閱用戶可以每月額外9.99美元訂閱方案，同時獲得CBS All Access與SHOWTIME內容服務，希望透過加量的豐富內容維持用戶數，並且推動成長。

疫情衝擊用戶訂閱意願，蘋果急推新優惠方案

蘋果宣布全新訂閱方案中，將與CBS、SHOWTIME原本就在Apple TV頻道上架的內容，在Apple TV+進一步合作訂閱服務，讓Apple TV+訂閱用戶能以每月加價9.99美元方案，額外享有CBS All Access與SHOWTIME內容服務。

由於此加購方案必須搭配Apple TV+訂閱用戶資格，因此用戶每月可以14.98美元的訂閱費用，同時享有三個內容商的服務，每月可省下10美元；若是原本就同時訂閱CBS All Access或SHOWTIME其中一個服務的用戶，則可在在新方案推行後，免費使用另外一個服務。

此項合作是蘋果首次透過內容服務綁定訂閱方案，透過優惠價格同時訂閱不同內容服務，並且也能透過家庭方案與最多5名家人共享，希望能吸引原本就有訂閱CBS、SHOWTIME內容服務的Apple TV+用戶繼續付費使用。尤其今年受到新冠疫情影響，導致蘋果原訂拍攝Apple TV+原創影片計畫多有延宕，使部分影集內容無法持續更新，造成現有訂閱用戶在一年免費使用資格到期後，願意繼續付費訂閱使用的意願不高。

不過，受限於內容授權使用地區限制，目前此項訂閱方案僅先在美國境內提供，但蘋果或許未來也會考慮在更多國家地區提供此類服務，甚至考慮與不同地區在地內容合作。

另一方面，市場也傳出蘋果計畫推出內部代號為「Apple One」的多項服務綁定Apple TV+訂閱方案，將允許用戶以更優惠價格同時訂閱iCloud、Apple Music、Apple TV+或Apple News+在內服務，預期會在今年秋季發表會上對外公佈。

資料來源：Apple、Bloomberg

責任編輯：錢玉紘