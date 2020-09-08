「武漢弘芯」被視為中國半導體的明星公司之一，才剛挖角不少台積電員工，但現在工廠還沒蓋好就遭傳停工，甚至連製作晶圓最重要的光刻機都被賣掉抵押。

在上個月我們才報導過，自去年起，已有100多位原台積電工程師和經理人員被挖角到中國，從事晶片研發製造計畫。主要挖角的包括泉晶（濟南）和武漢弘芯這兩家半導體廠商，雖然知名度不高，近來各自挖來50多位前台積電員工，包括工程和主管層級人員來協助發展14nm和12nm製程。

不過，最近中國媒體卻傳來，武漢弘芯東西都還沒做出來，現在可能已經要停工、甚至面臨爛尾。

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武漢弘芯的廠區位於武漢臨空港經濟技術開發區，目前還在蓋。9月3日根據中國記者瞭解，公司在去年11月部分分包工程完成後，不少分包商在結算工程款時卻沒拿到錢，因此，去年12月後，廠房和宿舍都已停止施工。

不僅如此，近期也有當地居民在武漢當局網站上問了這件事，8月28日武漢市東西湖區官方回覆表示，經區商務局投資協調管理調查，武漢弘芯半導體計畫因為資金鏈問題，計畫暫停了。

陷入停工的武漢弘芯半導體，官網資料顯示總投資額約200億美元，主要投資計畫為預計建成14奈米生產線，總產能達每月30,000片；預計建成7奈米以下生產線，總產能達每月30,000片；預計建成晶圓級先進封裝生產線。他們還請來曾擔任台積電研發副總裁的蔣尚義擔任總經理，斥巨資購買裝備。2019年12月份曾經高調舉行光刻機設備進廠儀式，向ASML購買了一台光刻機，價格估計在千萬美元。

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不過，現在因為工程款不足，他們被告上法院，根據法院的資料顯示，他們積欠多間公司欠款，並且在今年一月份，武漢武漢弘芯還進行了一筆動產抵押，登記日期是今年1月份。抵押物是1台「ASML掃瞄式光刻機」，狀態為全新尚未啟用，評估價值為5,8180.86萬元（人民幣）。相關的借貸合同數額為5,8180.86萬元，債務履行期限為2019年4月19日至2024年4月18日。

中媒：武漢弘芯是中國半導體最大騙局 制定不可能實現的目標

而根據中國當地媒體分析，認為武漢弘芯整個計畫可能就是一場騙局，目的是用來騙當地政府的投資金額。因為該計畫一開始就制定了幾乎不可能實現的目標，宣稱「建設14奈米和7奈米的生產線，年產6萬片晶圓」，但目前全球能實現7奈米製程的只有三星與台積電，他們卻聲稱可以超越這種技術差距，顯得相當不現實。

不過，除了武漢弘芯半導體計畫，中國近期多個半導體計畫陸續叫停。7月份德科碼（南京）半導體科技有限公司正式提交了破產申請。而中國也有專家表示，由於半導體產業投資對各方面要求較高，「半導體計畫回本期非常漫長，動輒以十年計算。在沒有盈利之前，需要考慮清楚如何活下去」。

而針對武漢弘芯目前的處境，專家分析，除非有中芯國際之類的大公司來接手，否則很可能成為爛尾計畫。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：T客邦