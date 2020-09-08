《Pokemon Go》開發商Niantic近日宣佈成立全球AR聯盟，期望攜手各大電信業者，以AR為出發點開發5G的殺手級應用。

以《Pokémon Go》驚豔全球的遊戲開發商Niantic，近日宣佈籌組全球AR聯盟，攜手橫跨歐、亞、美等地的電信業者，目標是在5G網路來臨的此刻，打造出5G的AR殺手級應用。

Niantic指出，要創造良好的AR體驗，內容、設備及網路三者缺一不可，因此他們不打算閉門造車，而是希望能藉由與電信業者的合作，攜手打造獨門的5G AR消費者應用。

合作夥伴橫跨三大洲，Niantic要讓AR普及全世界

Niantic的全球AR聯盟成員包括德國電信、EE、Globe、Orange、SK電信、軟銀、研科、Verizon共8家電信業者，範圍囊括德國、英國、法國、加拿大、美國、日本、菲律賓等多個國家。

Niantic全球AR聯盟初期合作夥伴橫跨歐、亞、美三洲，包含8家電信業者。 Niantic

這個全球AR聯盟究竟會端出什麼菜，暫時還不清楚，不過Niantic曾建立匯集AR應用所需現實世界資訊的Real World平台，並與全球AR開發者共享。Niantic聲稱新成立的全球AR聯盟，也將加速Real World平台趨於成熟，開拓更多不同的AR可能性。

除了最廣為人知的《Pokémon Go》之外，Niantic還推出過《Ingress》、《哈利波特：巫師聯盟》等多款AR遊戲，Ninatic聲稱他們已累積超過10億的App下載量，並擁有超過700萬個地點資訊。這些經年累月彙整的寶貴數據，也將與5G網路一同發光發熱。

Niantic創辦人約翰．漢克（John Hanke）表示，在下一個階段裡，他們會與電信商合作推出應用，為全球消費者揭示AR在5G網路下的發展潛力。藉由利用5G網路及邊緣運算的優勢，「我們的AR應用可以大規模地進到百萬名消費者手中。」漢克說。

AR有望成5G應用發展關鍵，硬體開發也不放過

缺乏足夠吸引消費者的「殺手級應用」，是5G網路發展迄今的痛點。根據《Fast Company》報導，顧問公司Reticle Research分析師羅斯．魯賓（Ross Rubin）表示，許多4G時代的應用都在5G網路下變得更好用，但依舊不夠吸引人，而AR倘若結合高速、低延遲的5G網路，便有可能從根本顛覆我們與世界互動的形式。

雖然5G網路讓許多服務變得更便利，迄今卻缺少能夠吸引消費者的殺手級應用。 吳元熙攝影

不過魯賓認為，要讓AR成為5G的殺手級應用，必須超越遊戲的範疇，提供消費者有價值的資訊。Niantic過去多年累積了大量地理資訊，下一步他們可能需要將AR拓展至更實用的層面，例如道路導航、顯示架上產品或書籍資訊等。

「如果能解決玩家的問題，就能解決其他所有人的問題。」漢克曾說。

另外，雖然目前成員都只有電信業者，未來這個聯盟也可能涉足AR設備領域。去年12月時，Niantic宣佈與高通合作，兩者將共同打造一款AR眼鏡，並預告2020年內登場。

漢克也透露，之後硬體開發商可能會加入全球AR聯盟，意謂著這個聯盟可能將從軟體至硬體，重新形塑未來的5G AR應用。

除了Niantic之外，科技巨頭也都看準AR領域的潛力，加緊投入相關技術研究。Facebook自收購Oculus後一直積極投入AR技術研發，計畫打造一款AR眼鏡；蘋果也低調收購了多家AR技術新創，例如近期遭披露的Camerai，被認為將在這幾年推出相關產品。

資料來源：VentureBeat、Fast Company

責任編輯：錢玉紘