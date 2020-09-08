深夜經過台北市街頭，可別被這特別的公車嚇到。每天凌晨12點至2點30分，在信義路的公車專用道上，自駕巴士上乘載著測試人員，沿途驗證可能遇到的各狀況。

今年5月開始，台北市政府啟動「台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫」，與成立兩年的新創公司台灣智慧駕駛（以下簡稱台智駕）合作，展開為期一年的夜間自駕巴士測試。

基於安全考量，測試初期時速約10～20公里，會視情況調整測試速度與時間。如果測試結果良好，最快將於9月提供一般民眾體驗、試乘自駕巴士。

一台無人小巴，結合了多家企業的技術與資源。首先，小巴的車體由創奕能源提供，這家車輛製造商已包辦全台超過半數的電動巴士；車輛線傳控制，由奕兆綠能負責；圖資，出自興創知能；感知器，是汽車電子大廠輝創的產品；自駕車上路前的測試和驗證，則是採用NVIDIA DRIVE自駕車開發平台。

北市府與台智駕合作，展開夜間自駕巴士測試，測試初期時速約10～20公里，最快將於9月提供一般民眾體驗、試乘自駕巴士。 台智駕

負責軟體開發的台智駕，負責將這些來自各方的軟硬體系統整合在一起。團隊專長是能將運算系統、鏡頭、雷達、光達等設備，快速整合到一輛現有的電動車上，讓它活起來。

台智駕是國內少數100％系統自主研發，硬體國產自製率近70％的自駕車團隊 。

2018年10月，遠傳電信加入5G汽車通訊技術聯盟（5GAA），成為台灣首家加入的電信業者，積極尋找車聯網應用，做為5G的實驗場景；過去曾有過4G訊號合作經驗的台智駕，便是合作夥伴首選。

台灣智駕公司執行長沈大維指出，自駕車產業因為5G產生創新服務模式，透過V2X技術，讓車輛之間可以彼此溝通，並結合串流多媒體，在車內提供沉浸式廣告。 侯俊偉攝影

台智駕執行長沈大維表示，對自駕車產業來說，5G帶來最大的變革，除了安全效率的提升之外，更重要的是創新服務模式的產生。

他舉例說，由於自駕巴士的實驗路線會經過台北景福門，曾有文創業者提案，希望能在車內天花板與窗戶上安裝顯示器，當車子行經景福門時，可以將老台北的街景投射在螢幕上，5G可提供即時串流與高畫質，在車內打造沉浸式體驗，平時也能投放資訊與廣告。這就是未來5G與自駕車結合的應用場景之一。

由於自駕車已具備一套安全檢測感測器、影像辨識系統和演算法，純粹以車輛本身的運行來看，即使沒有連結網路，車輛還是具有辨識周遭環境的能力。 台智駕

現階段自駕車會用到網路之處，主要在於車子與道路設備的資訊交換，像是透過路口的攝影機，偵測是否有人、車經過，並將資訊即時回傳給自駕車判斷。

「從路端到車端，走4G的架構也行，只是會有些小延遲。」使用5G訊號以後，傳輸速度更快、效率更提升，但實際上差異不大，「車子只要在接近路口時，可以減低速度就好。」

透過人、車、物體發出訊號，掌握相對位置

那麼5G對自駕車產業更實質的助益何在？沈大維指出，關鍵在於車聯網（V2X）。

V2X是Vehicle-to-Everything的縮寫，可以再細分為車對車（V2V）、車對基礎設施（V2I）、車對人（V2P）、車對摩托車（V2M ）這幾大類別，指車子和物體都能發出訊號，透過通訊技術掌握相對位置，不至於因為視線死角，釀成車禍意外。

假設A車輛正以時速90公里前行，B車突然出現在前方路口，雙方透過V2V（車對車）交流，讓A、B車輛同時減速，避免事故。

「V2X有助於自駕車更快實現。」沈大維解釋，目前自駕車仍需仰賴路上安裝的感測器，協助偵測前方路口是否有人車，一旦V2X技術趨於成熟，就能與行人手上的穿戴裝置、腳踏車等進行P2P（端到端）溝通，就算沒有感測器，還是能做到資訊交換。

未來每個裝置都可以互相溝通，這才是5G的優勢。 台灣智駕公司執行長沈大維

而當裝置都能接上5G訊號，就能加快資訊共享，沈大維希望，接下來可以有機會在信義路上展開車聯網（V2X）局部測試，為創造更多新商業模式與服務暖身，展現5G真正價值。

責任編輯：張庭銉、林美欣