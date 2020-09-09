Vpon宣布獲得12億元台幣的C輪募資，投資方則來自日本、韓國、香港，為Vpon的國際化打下更強大的基礎。

數據公司Vpon（威朋大數據集團）今（9）日宣布獲得C輪4,000萬美元（約為新台幣12億元）的募資，投資方包括日本政府與韓國政府背景投資機構Cool Japan Fund和STIC Investments、日本東京證券交易所上市集團Beenos Inc.（東証一部：3328），以及香港旅遊科技投資基金TripLabs。

4,000萬美元放到2020年，與年初耐能智慧A2輪的募資金額相同，也就是說Vpon所獲得的投資金額，就是台灣今年最高的募資金額之一。在今年7月，Vpon也宣布延攬國發會前主委陳美伶加入成為顧問。

Vpon將把本輪資金用於拓展亞太區數據業務，並擴大研發規模，除了致力推動台灣成為未來全球數據樞紐外，也將持續推動亞洲數據市場發展，並以全球數據領先企業為目標。

Vpon專注於挖掘數據、分析數據的解決方案

在過去的12年，Vpon數據業務遍布7個亞太區重點城市，同時擁有超過1,500家客戶，當中包括各行業的本地公司及跨國集團，以及政府認可的公營機構。

Vpon提供挖掘數據、解讀數據、分析數據等相關解決方案，以2018年Vpon的日本公司Vpon Japan為例，更能理解其產品與服務。2018年，Vpon Japan宣布與日本政府觀光局展開戰略合作，日本政府觀光局的目標，是在2020年東京奧運時達到4,000萬人次入境旅客、2030年再將數量上調到6,000萬人次。

Vpon Japan提出了整套的資料解決方案，從資料蒐集、資料分析，到資料可視化以及最後的資料實用，四步驟找出潛在的旅客、回頭客。

從Vpon的數據中可發現，名古屋的鄉下，看到許多台灣人的蹤跡。（橘色點為台灣人、藍色為中國人） Vpon

舉例來說，Vpon會在旅展統計了現場的參展人數，並找出半年內實際到日本旅遊的遊客，接著分析這些人的輪廓與特質，提供給日本觀光局來推廣更有效率的行銷策略。

Vpon執行長暨創辦人吳詣泓認為：「過去幾年Vpon團隊成員不斷努力，在複雜的國際環境中陸續發開拓台北、東京、大阪、上海、香港、新加坡和曼谷等7個辦事處，通過Vpon威朋研發多年的自主大數據與人工智慧技術，獲得日本、香港、新加坡、台灣等先進市場的認同，主要客戶包括日本國家旅遊局、大阪旅遊局、日本國鐵JR東日本、JR西日本、花旗銀行、香港寬頻等集團客戶，與Vpon威朋進行深入且長期的數據技術合作。」

投資人星光熠熠：加強日本連結、進軍韓國

而本次參與Vpon投資的投資人們也都大有來頭，其中日本與韓國的投資人都更有策略上的意義，Cool Japan Fund與STIC分別能夠進一步加強Vpon的日本連結與日後落地韓國的策略發展。

領投的Cool Japan Fund成立於2013年11月，是具有日本政府官方背景的投資基金，目標是透過為媒體內容、食品、時尚生活和境內旅遊等不同領域的企業提供風險投資，提升海外市場對日本優秀產品及服務的需求及發展。

目前，Cool Japan Fund的資金總額達1,013億日圓（約9.53億美金）。Cool Japan Fund董事會成員、營運長兼投資長加藤有治說：「我們很高興能與Vpon集團合作，進一步提升行動廣告和數據分析的服務能力，冀望日後在亞洲旅遊及跨境電子商務中創造更大的價值。」先前Cool Japan Fund於2019年也曾投資旅遊體驗電商平台KKday約3億元台幣。

STIC則是韓國的大型基金公司，其投資覆蓋整個亞洲地區，STIC董事總經理張安黎表示：「在過去的投資經驗中，我們發現Vpon具有非常獨特的市場定位，特別在跨境數據交易方面有顯著的規模優勢，讓我們印象深刻，並因此決定進行投資。未來STIC將利用掌握的亞洲資源，協助Vpon公司落地韓國以及亞洲其他地區，強化Vpon在亞洲的大數據公司競爭優勢。」

責任編輯：蕭閔云