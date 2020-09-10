亞馬遜宣布將於當地時間9月16日舉辦職業發展日（Career Day）活動，向所有求職者開放大約33,000個工作職位，平均年薪為15萬美元。

亞馬遜宣布將於當地時間9月16日舉辦職業發展日（Career Day）活動，向所有求職者開放大約33,000個工作職位，平均年薪為15萬美元（約台幣439萬元）。

據亞馬遜稱，公司職業發展日上將有1,000名招聘人員參加，提供20,000次免費職業諮詢課程。

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亞馬遜釋3.3萬職缺、最低時薪439元

亞馬遜目前有3.3萬個辦公和技術職位空缺，並表示很快還將在「亞馬遜營運網路中再拿出數千個小時工作職缺」。這些職位的所有新員工都將獲得每小時至少15美元（約台幣439元）的最低工資，以及長達20週的育兒假。

一位亞馬遜發言人表示，在公司辦公和科技任職的員工每年將獲得平均15萬美元的薪酬，其中包括工資、股票報酬和福利。

亞馬遜稱，「疫情帶來的經濟影響使許多人失業，被迫尋找新的工作。因此，職業發展日旨在為所有求職者提供支援，無論他們的經驗、專業領域或背景如何無論他們是否想要在哪家公司工作。」

亞馬遜在此之前進行了一項調查，發現53%的美國人因為疫情被迫尋找新工作。

亞馬遜將透露：將開設一間新型的智慧雜貨店

今年8月，亞馬遜表示，計劃在美國各大城市再招聘3,500名員工。在其他科技公司仍在無限期實施遠程辦公之際，此舉將促使亞馬遜大舉擴張辦公空間。亞馬遜還宣布，將開設一家有各種智慧設備的新型雜貨店。

據報導，亞馬遜正在與美國最大購物中心業者SPG進行談判，計劃將部分門市改造為可以投遞商品包裹的配送中心。

亞馬遜股價較去年已經上漲77%，通常會在每年假期間發布數千乃至上萬個新職位，但不確定今年是否會再次掀起招聘狂潮。在美國疫情蔓延期間，亞馬遜已經聘用了逾17.5萬名員工，以滿足不斷激增的配送需求。

地球圖輯隊

UPS在疫情期間也將重點放到人員招聘上。該公司表示：「我們計劃為UPS的季節性工作職位招聘超過10萬名員工，預計有大量員工將在假期後轉為永久性職位。」

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉自：網易科技