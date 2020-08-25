為了搶食醫療雲端市場，Google與宣佈將投資遠端醫療公司Amwell 1億美元，兩者將合作投入改善智慧醫療服務。

新冠狀病毒（Covid 19、俗稱武漢肺炎）仍在美國延燒的此刻，智慧醫療成為企業界眾所矚目的焦點。在遠端醫療公司Amwell申請IPO之際，Google也率先投資1億美元結盟，搶攻智慧醫療雲端市場。

今年6月，Amwell才祕密籌措2億美元，計畫在今年內正式上市。時隔兩個月，Google雲端部門便宣佈與Amwell建立合作關係，並將投資1億美元，以IPO的價格收購其股份。

作為兩者結盟的條件之一，Amwell的影像功能將從目前使用的亞馬遜網路服務（AWS），轉移至Google雲端上，可說是從亞馬遜手中搶得一份新訂單。

遠端醫療使用量暴增10倍，Google看準商機切入合作

Amwell在美國與約2,000家醫院、55個醫療計畫合作，並擁有3.6萬名員工，主要提供民眾在家透過電腦遠端看診的服務。消費者對遠端醫療的需求，在疫情下越發高漲，Amwell曾透露，服務使用量因疫情一度暴增至10倍，特定地區甚至有30至40倍的成長。

Amwell表示，遠端醫療在疫情下需求旺盛，服務次數較以往暴增10倍。 Amwell

而Amwell的IPO文件中也提到，相較於2020年第一季的表現，Amwell遠端醫療平台的月流量及活躍用戶在第二季分別成長超過300%及400%。今年第二季提供了220萬次遠端看診服務，而第一季這個數字只有70萬次。上半年營收也從6,900萬美元增至1.22億美元，較去年同期成長77%。

但是否疫情過後，遠端醫療市場又會回到往昔的水準？Amwell不這麼認為，聲稱儘管現在是個特殊的時期，疫情後遠端平台的使用率仍會高於疫情前預測的水準，越來越多醫生開始利用遠端服務看診，而病患們也適應了這樣的改變。

Google雲端全球醫療解決方案負責人阿希瑪．古普塔（Aashima Gupta）也表示，遠端醫療在保險上擁有更好的報銷範圍，且民眾傾向於避免進入高風險的醫院或診所看診，線上看診的使用率已日益增加。

深度利用Google技術改善遠端醫療

Google與Amwell的合作也不光只是1億美元的投資，古普塔表示，未來他們計畫在遠端看診服務中加入機器學習功能，「試想，你現在身處虛擬候診室，解答病患疑慮的不是複製貼上的訊息，而是聊天機器人為你服務。」

Amwell還計畫導入Google的自然語言處理技術，為非英語母語患者提供翻譯服務；或者納入其數據分析工具，助力醫師及保險業者遠端監測患者的居家健康狀況。

除了著眼於雲端商機外，Google近年來對醫療領域的關注也逐漸加大，自2018年底祕密成立Google Health部門後，便對醫療領域動作頻頻。去年Google宣佈收購Fitbit時，就被認為意不在智慧手錶，而是為了取得背後龐大的醫療數據。

Google去年宣佈收購Fitbit，被外界認為意在取得背後龐大的醫療數據。 Dedi Grigoroiu via Shutterstock

被揭露與美國第二大醫院系統Ascension合作，建立醫療數據查詢系統後，更是受到外界非議，擔心Google將掌握你我生活中的太多隱私資訊。

這次與Amwell的合作雖是以雲端部門的名義進行，Google也不忘強調，他們對於數據的使用規範，將嚴格遵守《健康保險便利和責任法案》等法律規範，保障病患的醫療隱私。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、Fierce Healthcare、PR Newswire