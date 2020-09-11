疫情仍有受惠股，筆電產業出現8年來最好的一年，一張表看懂有多好。

這可能是筆電「慘業」8年來最好的一年！調研機構TrendForce預估，全球筆記型電腦需求出現爆炸性成長，其中又以過去被嫌棄的教育市場愛用Chromebook成長幅度最大，預估其全年出貨量將上修至2,430萬台，年成長達42.4%，電競筆電則仍維持一貫的高成長。

受到Chromebook跟電競筆電買氣強強滾帶動，TrendForce預估筆電市場規模上看1.87億台，成為8年來最好的一年，業者也預估這波動能會持續到2021年。

一張圖可以看出，為何今年筆電業歡欣鼓舞？2011年筆電出貨衝上2.09億台歷史新高後，從此不回頭，今年是8年來表現最好的一年。

2012年筆電還有1.86億台規模，但隨後就一路下滑，所幸筆電仍是工作上的強需求，跌也跌不到哪裡去，筆電需求在2013年跌到1.6億台谷底後，緩步在谷底徘徊，也還沒更糟，而在2020年全球受到疫情衝擊，7年來智慧手機普及率已經飽和下，消費者預算不再被瓜分，又重新回流到筆電市場來。

8月業績：宏碁5年來新高，華碩41個月新高

今年疫情下，各行各業都嘗試遠距工作，一人一台筆電的需求出現，讓華碩跟宏碁業績也大幅彈升。宏碁公佈8月營收272.73億元，年增率34.9%，創5年來新高。

「做筆電這行以來，需求之強前所未見！」宏碁秀出在菲律賓排隊等待買筆電的人龍照片，公佈8月營收中Chromebook營收年增59.6%，Chromebook出貨占比衝上3成，後續很可能繼續拉高。

電競筆電也表現強勁，宏碁8月電競筆電營收年增率更達87.8%，「筆電業務現在有多重功能，除打電動還能工作，甚至做美術編輯。」宏碁董事長陳俊聖說，由於疫情下多工筆電受到歡迎，電競筆電買家很可能不單純為了電競而買。

華碩公佈8月品牌營收高達403億元，年成長率44%，表現也十分強勁，這個營收數字也是2017年3月以來新高，為41個月以來高點。

Windows跟Chromebook筆電買氣高，供不應求，也讓部分買氣轉移到MacBook上，供應鏈就透露，最近MacBook賣得嚇嚇叫，許多用戶轉台投奔蘋果陣營。

惠普佈局最快，蘋果漁翁得利

TrendForce預估2020年筆記型電腦出貨可攀升至1億8,763萬台，年成長達14.4%，是自2012年以來筆電市場在底部徘迴後的新高點。今年單單第三季因為需求持續強勁，出貨量可望達5,500萬台，比第二季5305萬台季成長4%，成為今年單季度的高點。

如果是看各品牌業者成績，惠普（HP）受惠於教育、消費、電競三種類型筆電需求提升，第三季預估出貨量可達1,460萬台，季成長0.8%，位居第一。據了解，惠普第二季因Chromebook需求持續好，備貨得宜，北美市場拿下Chromebook第一，但全球市場還是宏碁居冠。

第二名是戴爾（Dell），第三季出貨量可達820萬台，季減14%。聯想（Lenovo）積極搶占歐洲、北美市場；中國拿下教育用筆電訂單，第三季出貨量將達1,100萬台，季成長28.5%居第三。華碩（ASUS）與宏碁（Acer）分居四五名。

責任編輯：蕭閔云