一場疫情加速全球教育數位化浪潮，Chromebook今年需求強到前所未聞，此時宏碁、廣達與聯發科也合組Chromebook供應聯盟要搶吃全球商機。

什麼原因讓宏碁董座陳俊聖、廣達總裁林百里與聯發科副總游人傑共組國家隊？英特爾低階處理器供貨吃緊，或許意外促合作新局。

「不只照三餐打給廣達要貨！」陳俊聖說，而林百里則回應：「不是因為這件事，過去都不找我。」兩人互動幽默，凸顯的卻是現在筆電供應率不足5成的窘境，邀聯發科加入Chromebook供應團隊，除替缺口解圍，這也是罕見筆電新品發表會由代工廠端廣達林百里第一個上台致詞的場面，除顯示廣達在Chromebook供應鏈扮演重要性，供給失衡的現況也是「做筆電以來前所未見！」宏碁主管透露。

在Google董事總經理馬大康穿針引線下，4家科技巨頭9日宣佈推動「台灣教育數位轉型」計畫，宣示台灣Chromebook產業鏈要為學童橋接遠距教學落差，除捐出500台Chromebook給國中小學，聯發科就包辦其中300台，Google也提供G Suite教育訓練課程，廣達「遊於智」計畫更將為Chromebook打造專屬IoT實驗課程，讓學生一部部學會程式設計邏輯。

在Google董事總經理馬大康穿針引線下，4家科技巨頭9日宣佈推動「台灣教育數位轉型」計畫，捐出500台筆電給國中小學。 宏碁

疫情尚未舒緩，遠距教學需求在全球開學潮下引爆，市場預估，英特爾低階處理器供應吃緊，現在缺口超過5%以上，但不只是處理器缺，現在電源管理IC、WiFi6、面板驅動IC、Timing Controller（面板時序控制器）、面板、DSP（數位訊號處理器）、及I/O晶片都缺，供應各有長短下，少一個晶片就出不了貨，造就龐大的供應缺口。

加上第三季日本學校標案GIGA Project大量出貨，由惠普、宏碁、NEC及日本品牌業者分吃，該標案Chromebook占比頗高，英特爾也提撥大量CPU優先供貨下，超微（AMD）及ARM陣營的聯發科趁勢竄起。

CPU跟關鍵零件缺貨，9月交貨率4成

Chromebook到底有多缺？宏碁董事長陳俊聖說：9月收到的筆電訂單，即便三餐問候零件商，現在只能交貨30~40%，一半以上訂單要推遲到10月交貨。這前所未見的缺貨，宏碁對策是：「要確定每月比上月出貨更高，直到12月，這是我給團隊內部指標。」陳俊聖說。

陳俊聖分析：全球只有30%學生有個人電腦，加上學生使用強度高，汰換週期比商用機短，Chromebook需求持續高於供貨能力，宏碁不僅被迫照三餐打電話給廣達催貨，也持續聯繫供應鏈，購料以Kitting（成套）方式集貨，最大化出貨產能。

「我們大量引進MTK處理器，讓我們平台更多元，供應希望可以更充沛。」陳俊聖說，現在宏碁只有兩機種用聯發科，但未來機種會愈來愈多，也會用到聯發科6奈米最新處理器，目前雙方在溝通供貨量跟價格階段。

宏碁發表Chromebook Spin 311新機，內薦聯發科處理器。 王郁倫攝影

相對歐美，亞太區一直是Chromebook普及率較低的區域，共同營運長黃資婷指出澳洲已積極使用，日本4～5年前也開始起步，目前宏碁已經準備出貨印尼，而泰國、馬來西亞跟印度仍在與當地討論中，關鍵原因在各國雲端基礎設施成熟度不一，加上相關軟體作業、教材上雲的準備度，都是關鍵。

兩大關鍵，MTK的時機到了

其實宏碁與聯發科5年前就攜手合作Chromebook，但成績並不好，滲透率甚至不到1個百分點，此時回頭加重聯發科處理器使用率能預期成績好轉嗎？

陳俊聖歸納有兩大關鍵看好聯發科，首先是「處理器的進化」，其次是「市場規模擴大」。他分析，過去合作時，Chromebook市場規模不大（5年前市場規模僅600萬台），現在規模大到一個程度（Digitimes研究中心預估今年Chromebook數量為2,275萬台），其次是ARM處理器製程技術達到可大幅改善效能的臨界點。

宏碁董事長陳俊聖透露9月零件缺到，接單只能出貨4成。 宏碁

他指出，製程進化下，現在ARM處理器從跑手機到效能可以跑筆電，也因此看到合作機會。目前宏碁Chromebook出貨量占比3成，用聯發科比例極低，但未來預期會拉高，至於宏碁Chromebook出貨占比能否再提高，完全取決於零件供應。

目前宏碁是Chromebook出貨龍頭，北美教育市場也居前兩名，由於Chromebook需求比常規筆電要強，供貨占比再拉高也不是意外之事。

聯發科看好：2020年Chromebook年增5成

「因為疫情的關係，今年Chromebook的成長一定是數以倍計，2020全年成長量將達五成以上，」聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑說道。

因為一場突如其來地疫情，讓游人傑自信地表示，Chromebook預計將是聯發科明年重要的成長動力。

一來，在Apple、Windows、Chrome三大筆電陣營中，Chrome向來主打「教育」用途，把教育當成主要使用場景，而當遠端教學已成必然，Chromebook也成為所有筆電中，成長最快的派系。根據市調機構TrendForce調查，今年第1季下旬起因遠距上課與上班需求，筆電需求大增，Chromebook是銷售最強勁的筆電類別之一。

再者，單單在這一次捐贈的500台Acer Chromebook Spin 311上，除了搭載聯發科MT8183處理器外，WIFI模組、電源管理器、數據卡⋯⋯ 一整套「解決方案」，也都是採用聯發科的產品，帶動聯發科在處理器之外的銷售業績。

聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑在會後接受媒體聯訪，看好Chromebook未來前景。 唐子晴攝影

聯發科還有兩顆處理器，製程跨入6奈米

事實上，早在2015年聯發科便推出了25nm製程的MT8173，開啟了與宏碁在Chromebook之路上的合作。

這一些Chromebook產品，採用的都是聯發科針對平板電腦而生的處理器，再針對自身產品需求，客製出符合Chromebook使用的「專屬處理器」，而今日捐贈的Acer Chromebook Spin 311，則是採用去年底推出12nm製程的MT8183。

游人傑進一步透露，今年底聯發科將推出7nm製程的MT8192並推向Chromebook市場，而2020上半年，則將再發表採用台積電6nm製程的高階處理器MT8195。但當被問及「是否有與更多PC大廠的合作計畫」、「是否有意推出專屬PC或筆電的產品線」，游人傑都未正面回應，但從市場佈局上不難看出聯發科仍相當積極。

「我們會看看整個市場，再做更多產品規劃調整，保持彈性空間。」游人傑說道。

責任編輯：蕭閔云