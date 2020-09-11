黑松沙士與誠品書店大玩聯名，4款瓶身設計融入繽紛花朵、現代幾何元素，還能堆疊出4種不同組合。即日起下載App抽獎就有機會換取！

台灣老牌汽水飲料黑松沙士與誠品書店大玩聯名！在誠品人全新App上線之際，誠品攜手黑松沙士合作推出限量版聯名瓶，邀來台灣設計團隊「HOUTH」打造，將綻放的花朵、現代幾何元素融入4個瓶身設計當中，而這4個瓶身還能堆疊出不同組合，即日起下載App抽獎就有機會換取！

揮別黑松沙士過往的深紅色包裝，誠品與黑松沙士的限量聯名瓶邀來台灣團隊「HOUTH」設計，讓花朵與現代幾何元素躍上瓶身。

在設計前，團隊首先思考到的是「什麼樣的瓶身視覺是願意讓人們下載APP並分享？」因此在設計思考上，團隊決定從遇見與分享出發，進而往源頭回溯。HOUTH找到了一種打從內心想要分享給他人的心情，在最終的瓶身概念呈現，以花的綻放與花瓶的物件，來傳達最簡單、可直接感受進而分享的快樂心情。

視覺設計上，團隊以幾何元素來表現，打造4款不同設計的瓶身。兩款瓶身視覺溝通分別是黑松款/花：追逐夢想的熱情之花；誠品款/花瓶：美好生活的實踐場所。瓶身設計共有2款花、2款花瓶，能夠堆疊出 4 種不同的組合，就算喝完了飲料，也能擺在桌面上讓人看得賞心悅目！

如何獲得黑松沙士誠品聯名瓶？

黑松沙士誠品聯名瓶為限量產品，目前僅能透過抽獎獲得，抽獎方式如下：

1、下載誠品人全新App

- iOShttps://apple.co/32CPFAs

- Android https://bit.ly/2YTuybZ

2、登入/註冊會員

3、搖一搖手機

4、輸入活動碼：643508（查看詳情）

5、獲得好禮 誠品X黑松聯名瓶

※獎品數量有限，換完為止

活動網址：https://bit.ly/31IzuCh

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：Shopping Design