健保在台灣推行已經25年！健保署的健康存摺APP提供民眾自主健康管理資訊，為鼓勵多使用，APP登錄人數破168萬及500萬吉祥數將抽獎紀念！

使用健康存摺APP也能抽獎！

疫情期間，健保署的「健康存摺APP」在口罩實名制啟動下，登錄人數快速飆高，2019年12月底才剛突破168萬人次，如今累積人數，健保署剛公佈已經突破500萬人。

為獎勵並促進國人運用健康存摺自主健康管理，健保署針對168萬人次達陣，及500萬登錄人數紀錄，將推出兩波抽獎活動，將於9月14日同天抽完，最大獎個人可得1.68萬元，比抽任何券都更實際。

健保署

如何參加？誰符合抽獎資格？有哪些獎項？本文一次說清：

1.獎項有什麼？

168萬人次達陣獎：總計抽15人，總給獎12.24萬元。

首獎1人：郵政禮券16,800元(市價16,800元)，

二獎6人：郵政禮券8,800元

參獎8人：郵政禮券6,600元

500萬人次達陣獎總計抽504人。

（一）Switch 主機&健身環1名

（二）Apple Watch Nike（黑色40公厘）1名

（三）Apple AirPods 1名

（四）捷安特腳踏車1名

（五）統一超商禮券500元*500名

健保署署長李伯璋9月14日將主持抽獎。 王郁倫攝影

2. 只要完成2步驟，即可參與抽獎

108年1月1日（含）迄今，至少登錄健康存摺一次以上的中華民國國民。

若還沒有啟用的用戶，只要 下載「全民健保行動快易通APP│健康存摺」APP 並完成 身分認證成功登入「健康存摺」 者，即可參與抽獎。

另外，民眾開啟眷屬管理功能，完成設定代管家人健康，受代管之家人也可以取得抽獎資格。

3. 抽獎時間

健康存摺ＸＸＸ日達到登錄人數達500萬人，中央健保署公布於9月14日上午10：00舉行公開抽獎。

4. 如何抽獎？

抽獎方式以電腦隨機抽出，且每位民眾限得獎一次。

5. 如何知道自己中獎？

健保署表示，抽獎結果屆時將公布在健保署活動網頁、健保署粉絲團活動貼文留言處及得獎貼文中，另外也將簡訊通知得獎者（以健保卡網路服務註冊資料為主）。若於1週內未收到得獎者的回復且經3次以上（每日連絡一次）連絡無效、或未於領獎時間內前來領取獎項時，視同得獎人放棄獲獎資格。

6. 其他注意事項

依稅法規定，獎項價值超過1,000元者需開給扣繳憑單；超過20,000元者需另繳10%中獎所得稅（非國內居住之個人繳納20%所得稅，由本署代為扣繳），得獎者須依規定繳納稅金。得獎者應出示身分證件提供健保署確認身分（未滿20歲之未成年得獎者，須獲得法定代理人同意，並同時附上本人與法定代理人或監護人之證件），且得獎者需依規定填寫並繳交相關單據（如領據），未配合者視為放棄獲獎資格，本署收到領據確認無誤後，將統一寄出獎品。

此外，中獎品寄送僅限臺、澎、金、馬地區。若得獎者郵寄地址不在上述地區時，需於收到得獎通知後1週內自行領取，逾期者視為放棄獲獎資格。

健保快易通App可以讓你手機買口罩，不必排隊，內有健康存摺。 健保局