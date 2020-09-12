使用健康存摺APP也能抽獎！
疫情期間，健保署的「健康存摺APP」在口罩實名制啟動下，登錄人數快速飆高，2019年12月底才剛突破168萬人次，如今累積人數，健保署剛公佈已經突破500萬人。
為獎勵並促進國人運用健康存摺自主健康管理，健保署針對168萬人次達陣，及500萬登錄人數紀錄，將推出兩波抽獎活動，將於9月14日同天抽完，最大獎個人可得1.68萬元，比抽任何券都更實際。
如何參加？誰符合抽獎資格？有哪些獎項？本文一次說清：
1.獎項有什麼？
168萬人次達陣獎：總計抽15人，總給獎12.24萬元。
首獎1人：郵政禮券16,800元(市價16,800元)，
二獎6人：郵政禮券8,800元
參獎8人：郵政禮券6,600元
500萬人次達陣獎總計抽504人。
（一）Switch 主機&健身環1名
（二）Apple Watch Nike（黑色40公厘）1名
（三）Apple AirPods 1名
（四）捷安特腳踏車1名
（五）統一超商禮券500元*500名
2. 只要完成2步驟，即可參與抽獎
108年1月1日（含）迄今，至少登錄健康存摺一次以上的中華民國國民。
若還沒有啟用的用戶，只要 下載「全民健保行動快易通APP│健康存摺」APP 並完成 身分認證成功登入「健康存摺」 者，即可參與抽獎。
- Android下載：https://goo.gl/dwD1aC
- iOS下載：https://goo.gl/omZ11S
另外，民眾開啟眷屬管理功能，完成設定代管家人健康，受代管之家人也可以取得抽獎資格。
3. 抽獎時間
健康存摺ＸＸＸ日達到登錄人數達500萬人，中央健保署公布於9月14日上午10：00舉行公開抽獎。
4. 如何抽獎？
抽獎方式以電腦隨機抽出，且每位民眾限得獎一次。
5. 如何知道自己中獎？
健保署表示，抽獎結果屆時將公布在健保署活動網頁、健保署粉絲團活動貼文留言處及得獎貼文中，另外也將簡訊通知得獎者（以健保卡網路服務註冊資料為主）。若於1週內未收到得獎者的回復且經3次以上（每日連絡一次）連絡無效、或未於領獎時間內前來領取獎項時，視同得獎人放棄獲獎資格。
6. 其他注意事項
依稅法規定，獎項價值超過1,000元者需開給扣繳憑單；超過20,000元者需另繳10%中獎所得稅（非國內居住之個人繳納20%所得稅，由本署代為扣繳），得獎者須依規定繳納稅金。得獎者應出示身分證件提供健保署確認身分（未滿20歲之未成年得獎者，須獲得法定代理人同意，並同時附上本人與法定代理人或監護人之證件），且得獎者需依規定填寫並繳交相關單據（如領據），未配合者視為放棄獲獎資格，本署收到領據確認無誤後，將統一寄出獎品。
此外，中獎品寄送僅限臺、澎、金、馬地區。若得獎者郵寄地址不在上述地區時，需於收到得獎通知後1週內自行領取，逾期者視為放棄獲獎資格。
健康存摺小常識：
登入「健康存摺」便可查詢個人最近3年的「門診」、「住診」、「牙科」、「中醫」、「用藥資料」、「檢驗(查)結果資料」、「影像或病理檢驗(查)報告資料」、「出院病歷摘要」、近2次的「成人預防保健結果」及「器捐或安寧緩和醫療意願」與「預防接種」等多項資料，也有諸多「貼心叮嚀」的功能，提供各項就醫、洗牙、四癌篩檢、預防保健及慢性病連續處方箋領藥服務之提醒，並可自行記錄血壓、血糖及自費預防接種等資料。另外，「健康存摺」結合健康資料庫與疾病預測、評估模式，可以進行肝癌風險預測及腎功能的好壞評估，提升自我照顧能力，歡迎民眾多加利用作為自我健康管理的好幫手。
此外，今年3月份開放提供健康存摺系統軟體開發套件（Software Development Kit, SDK），截至12月9日止，已有71家申請，29家取得正式版，9家已正式上架，透過此SDK資訊工具，可以讓第三方APP(例如各醫療院所及健康管理的APP)介接健康存摺，在使用者授權同意下，可自由選取特定期間內的個人就醫、用藥及檢驗結果等存摺內的資料，下載並提供給第三方APP使用，讓使用者便於使用習慣的APP協助進行健康管理。