因口罩實名制關係，健保署App被大量使用，但卻有網友發現「健康存摺」中的就醫紀錄竟然「被死亡」，健保署也作出回應了。

最近因為口罩實名制的關係，健保署的「健康存摺」APP也跟著被許多人使用。而有一位媽媽利用健康存摺查詢兒子的就醫記錄，卻沒想到自己兒子在兩個月內，竟然三度被報為「不明原因死亡」，讓媽媽相當傻眼，也覺得很觸霉頭。而且，根據健保署事後表示，其實國內在健康存摺內「被死亡」的人恐怕還不少。

這位媽媽表示，根據他的查詢，發現自己兒子在106年的8月到9月間，竟3度被申報為「界定不清及不明原因的死亡」，但兒子明明健健康康的活著，而且怎麼有人可能會死了又死，死了再死？因而上爆怨公社去爆料。

結果沒想到他po完之後，也有很多網友表示健康存摺真的錯誤百出，有人去挖耳屎卻成了耳聾，也有人去驗孕卻被報成了流產。

而發生這些問題，很多都是因為醫生在輸入資料時要輸入的「診斷碼」輸入錯誤導致。尤其是因為診斷碼非常多，而醫生也不見得記得住每一個，有時就有可能有輸入錯的情況發生。

根據健保署表示，那位媽媽的案例中，發生問題的原因是該民眾至桃園某醫院皮膚科看診，醫師在輸入診斷碼手誤，導致資料有誤，醫師原本想申報R098「鼻過敏」，卻誤植為R99「 界定不清及不明原因的死亡 」。院方將會向健保署申請更正為正確診斷碼，醫院主管亦已聯絡家屬說明並致歉，家屬表示健保署及院方都有在處理，請大家給相關單位時間修正。

門診申報錯誤率比住院高，健保署：診斷碼輸入錯誤

健保署進一步說明，現行醫療院所申報醫療資料以105年改版為國際疾病分類標準第十版「ICD-10」，包含門診、急診及住院資料，健保署在醫療院所申報醫療資料時會進行邏輯檢核，其中本案院所輸入錯誤的R99「界定不清及不明原因的死亡」，院所原意想輸入鄰近診斷碼，應屬錯誤。有關於R99「界定不清及不明原因的死亡」是否列為健保署檢核系統的邏輯條件，因為包含門診、急診及住院，健保署將再洽相關學會及專家討論。

根據健保署表示，他們全面檢視院所醫療申報資料，也發現門診醫療資料申報錯誤率比住院高，106年計123家院所436人、107年計145家院所509人、108年計164家院所505人， 近三年共計有258家院所、1,533人、3,772件數(約佔申報量百萬分之4.2)有類似的錯誤情形。

健保署表示將會立即進行更正，將通知有誤植之醫療院所立即進行更正，以及會再洽相關學會及專家討論申報系統檢核邏輯，以針對健康存摺的正確性進行更正以及加強。民眾若對健康存摺內容有疑問，可撥打健保免付費電話0800-030598詢問。

責任編輯：陳映璇

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