從本土戲劇一哥轉型直播網紅，陳昭榮賣挪威鯖魚拼到台灣市占率第一，擁一群黃金婆媽鐵粉，為何他看好「新聞聯播網」商機，連美食外送雙雄之一都來敲門求合作？

晚上8點，家庭主婦家務忙碌告一段落，《阿榮嚴選》直播開始上線，先是東扯西聊的跟觀眾搏感情，9點一到，幸運的話，今天會是熟悉的老面孔、戲劇一哥陳昭榮親自上線，親切地與觀眾東南西北聊熱門話題，接下來，不管是水果開箱還是烹煮海鮮，婆媽幾乎全買單。

「晚上9～10點是人的腦波最弱的時候，這時候端上香噴噴的食物煮給你看，很快就能看到進線的訂單湧入。」翰成數位科技董事長陳昭榮秀出自家數據統計，過去是影劇圈呼風喚雨的戲劇一哥，現在轉做直播生意，生意似乎也風生水起。

陳昭榮近年已經淡出螢光幕，暫時不拍戲劇專心做直播生意。 王郁倫攝影

目前陳昭榮成立的官方粉絲團有14.69萬人追蹤，平均每一檔直播有8000～1萬人觀看，雖在台灣本土戲劇圈發光發熱，穩坐天王地位，但跟很多藝人一樣，10多年前他就思索分散風險，開創事業，但一路跌跌撞撞，真正從「戲劇一哥」轉為專心投入直播平台，也不過是5年內的事。

演戲「億來億去」攏系假ㄟ，創業初期陷虧損

「我2005年開公司到現在，才知道以前拍電視劇都被騙了，戲劇裡面都億來億去，還以為當老闆生意很好做，沒想到開公司後都虧錢，但不敢對外講。」陳昭榮在流通經營者高峰論壇回首10多年前的辛酸，現在雲淡風輕，因為2010年他開始幫馬來西亞直銷商科士威Cosway代工健康食品，4年賺了一些錢，才能支持公司找到直播商機。

2015年陳昭榮決定做直播，花兩年摸索方式，2017年他開始賣海鮮，每天從鮭魚、鯖魚賣到鱈魚，卻發現連續賣三天，消費者就看膩，因此他發現要多元化銷售，但產品一多，品管就變得十分重要，否則一檔商品就會摧毀消費者的信賴。一路上，他累積許多心法：

1.「首先不管怎樣，老闆一定要下去做直播！」

陳昭榮強調。他說最近一年很多企業主問他該如何做直播？擔心自己親自下海，做得不好，會被人笑，不如栽培一位員工當網紅。「那就錯了！這個網紅栽培起來，紅了，絕對會自己去當老闆。」陳昭榮說，所以他逢人都強調企業主得自己親自投入。

他念電機出身，在打造攝影棚時也小露一手，以32顆鏡頭取代一位專職攝影師。 王郁倫攝影

2.直播互動性高，也成為跟粉絲面對面的機會。

陳昭榮觀察，大概只有20%的觀眾會參與留言，但這群人未必消費，但剩餘80%的消費者，卻可能是最會購買的那群人，他們安靜觀察留言互動後，建立對直播主的信任感，就會願意下單。

3.「直播賣的不是產品，直播賣的是人。」

陳昭榮說，大家都擔心直播賣東西，內容容易看膩，他提醒，「實境秀會看膩，但話題永遠不會膩。」直播主要先學會講故事，而不是賣產品，所以他自己每天會去雅虎新聞首頁看新聞頭條，記住熱門關鍵字，直播時跟大家建立共同話題，拉近距離。

看1小時縮為30秒快閃，粉絲善變被迫兩個月轉型一次

陳昭榮2017年做直播初期，線上觀看人數都非常高，因為鐵粉發現陳昭榮在電視上演出不能聊天，現在直播可以留言，大家忙著問陳昭榮喜好，聊1個小時都不會下線，但2018年數據開始顯示觀眾來來去去，待不住，對陳昭榮直播的新鮮感開始退去，消費者從一口氣看1小時，到只能看20分鐘。

「2019年更可怕，消費者上線30秒不喜歡，馬上就下線去。」陳昭榮透露，2020年到恐怖的地步，消費者已經很聰明，長時間在直播上賣商品已經不可能，「過去是30秒影音內容，我們現在思考作15秒影音做新聞聯播網推播」。

他被迫每一兩個月要內容轉型一次，「因為網路訊息量太大，直播看似美好，但現在已經是紅海。」

賣挪威鯖魚賣到第一，薄利多銷取得黃金名單

要如何轉型？陳昭榮透露，他從粉絲留言互動中觀察趨勢，2017年做海鮮直播時，粉絲說南方澳鯖魚肉質比較粗，想要買挪威鯖魚。「當時COSTCO還在賣挪威鮭魚，還看不起鯖魚生意。」陳昭榮因此決定趕快搶做這塊生意。

他不僅親自飛去挪威跟當地漁業買貨，甚至當地就開直播，讓觀眾震撼不已，「觀眾知道你在現場採購，會問歐洲現場狀況，這就是透過直播建立信任感。」他指出台灣真正的挪威鯖魚數量很少，一年進口鯖魚2.8萬噸，真正的挪威鯖魚只有8~9千噸，很多是英國及愛爾蘭貨。

陳昭榮代理日本膠原蛋白後，團購主也來談合作，促成他的代銷系統成立。 阿榮嚴選粉絲團

陳昭榮2017年開始賣挪威鯖魚，業績年年攀高，現在他一年可以賣4500噸挪威鯖魚，佔台灣市場53%佔有率，相當驚人。「挪威鯖魚每年9~10月身上油脂含量最好，很多日本商社專門買這時的鯖魚，產量大部分掌握在日本手裡，我到挪威現場跟漁業買貨，真正交易對象卻是日本商社，日本一年進口挪威鯖魚15~18萬噸。

「不過，不要以為鯖魚很好賺，一尾賺兩元而已，很難賺的！」陳昭榮說，但賣鯖魚背後帶來的大數據卻很珍貴，因為他發現，買方有63%集中在34~45歲的媽媽，是掌握家庭財政大權的黃金名單，「買鯖魚的那群媽媽，你推薦他什麼東西他都會買！」陳昭榮眼睛閃亮的說，買鯖魚的媽媽，價值不是兩到三元，而相當於兩萬到三萬元。

攝影師被32顆鏡頭取代，一座攝影棚收集3萬家庭大數據

也因為鯖魚，陳昭榮開始體會到數據的重要，他2018年投資設立攝影棚，建立影像大數據。「我們用4個浮動IP去比對觀眾的行為，分析為何他晚上8點看到蘋果就上線，但看到牛肉就下線，最終都買什麼商品。」

到2018～2019年，陳昭榮從數據發現，主力消費者已經擴張到34～55歲，顯示年齡大一層的消費者也開始使用智慧手機上網，過去看電視購物的族群逐漸轉往看網路直播，「商機變大了！」他說。

後來觀眾也開始問：「除了鯖魚很健康，膝蓋不好可以吃什麼？」也讓他想起當年幫直銷業客戶代工健康食品是門好生意，他轉而向日本膠原蛋白原廠爭取代理合作機會，後來竟然成功以「掌握台灣3萬家庭消費大數據」成功說服官方授權。

從戲劇男一轉型，陳昭榮從電視圈經驗發現攝影師成本最貴，所以他自設攝影棚，將32顆鏡頭取代攝影師功能。 阿榮嚴選

由於是獨家生意，不少團購媽媽也來詢問陳昭榮可否提供分銷制度，陳昭榮又建立「智慧分銷系統」，期望綁定一群死忠顧客，透過累積消費數據折扣越多的方式，打造他的銷售網路。「你去全家買咖啡，不會越買越便宜，但忠實顧客應該拿到最好的折扣。」陳昭榮說。

從直播到分銷系統，陳昭榮靈活應變吸收消費者反饋意見，成功創造新事業，而他的生意頭腦也展現在攝影棚設計上。「我沒有攝影師，我從電視台出來，知道攝影師成本很貴，月薪6萬元，一年要72萬元，我用攝影鏡頭取代攝影師，在阿榮嚴選攝影棚，牆面佈滿32個鏡頭。」陳昭榮念電機系，他運用所學設計出省掉人力的方案，他坦言攝影師聽了可能很不開心，但這就是未來工業趨勢。

連美食外送也來敲門，短影音新聞聯播網商機夯

他觀察，最近的趨勢是零售業開始做「新聞聯播網」，因為電視廣告貴，網路成本也攀升，但零售業門市有電子看板，網路有IG或臉書社群，很適合短影音，掌握消費者5~8秒關鍵注意力時間。

「以前買東西會看產品目錄，後來看網路圖片，但來是五秒鐘走秀。」陳昭榮預測，未來消費者會一直滑短影音，看到有興趣就點去買，從影像到購買走完整個購物旅程，直接跳過官方網站或電子商務平台，「到網站買東西都已經太老派」他說。

很難想像，從戲劇一哥變直播業老闆，陳昭榮分享15年來轉型心法。 王郁倫攝影

他也認為業者必須體認，自家開發的APP若沒有真正有用，很可能會被刪除，只留下新聞閱讀或寄杯、娛樂類型APP，但這並不影響新聞聯播網的導入，透過社群推播，串連自家的客戶資料庫，一樣能線上線下促銷。

如今，連台灣兩大美食外送平台之一都已經找上陳昭榮談合作，打算開發一套新聞聯播網，上架短影音促銷美食，「現在點菜看圖片太容易踩到雷」這位熟悉影劇圈生態的本土戲劇天王，似乎即將在躍升的短影音新戰場大展身手。

責任編輯：錢玉紘