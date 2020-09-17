星巴克在今年開始大力推動植物肉餐點，近期在台灣推出3款以Beyond Meat為主食材的植物肉餐食產品。同時也拓展外送產品線，預告明年還會出新招。

今年年初，星巴克執行長Kevin Johnson發表對環境永續的承諾，並從擴展更多蔬食菜單下手推行。除了於咖啡飲品提供可更換為植物奶（豆奶、燕麥奶）選擇之外，更開始在菜單中加進植物肉餐點。

在今年3月於加拿大市場、6月於美國市場導入植物肉餐點後，近期更擴展至亞太區域，9月初也在香港市場上市。而近期，台灣市場也上架了三款以Beyond Meat為主食材的植物肉餐食產品。

從植物奶看見蔬食市場，今年星巴克在北美、亞太推出植物肉餐點

為了響應環保蔬食需求，2006年星巴克就開始導入豆奶客製化選項，2019年再導入OATLY燕麥奶客製化選項，使得含乳飲品更換為植物奶的選擇更加豐富。

台灣星巴克商品部部長孫秀蕙透露，目前在台灣植物奶相關的飲品，銷售量已經佔整體銷售一成左右，相當受到市場歡迎，明年則可望能提升至15%。

星巴克宣布發起全新的星風格蔬食計畫，推出多款蔬食商品。 台灣星巴克

因此，台灣星巴克進一步推出3款Beyond Meat植物肉餐點，「在每個國家因地制宜，由不同區域的商品開發部門獨力研發，」孫秀蕙分享，在台灣，植物肉商品的研發，除了要考慮各地喜歡的口感之外，也會考量不同時段的餐飲習慣。

「像是早餐時段，（台灣消費者）吃麵包滿多的，」因此，這一次的新品推出了不含奶蛋、用燕麥奶製作的生吐司，「中午則可能會有更多不同的配料選擇，像是三明治或是熱食餐點，」而搭配這個觀察推出的，正是Beyond Meat蔬食肉醬義大利麵、肉丸三明治以及肉排三明治。

至於為什麼會選擇Beyond Meat，「主要是考量在台灣的供貨量穩定，」台灣星巴克行銷部部長李威儀說，往後也不排除與更多在地的植物肉廠商合作。

星巴克外送店已達300間，營收占比將近2成。 Uber Eats

外送店點拓展加快達300間，植物肉餐點也可送

今年上半年受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，民眾降低外出頻率，影響餐飲業營業額。「但滿幸運我們去年開始推外送，在前一陣子比較緊張的時候，還有外送補一些業績，狀況比我們預期的好一些，」孫秀蕙說。

「外送店穩定成長中，之後希望盡量全台店鋪都可以推外送，」孫秀蕙表示，目前的外送門市已經多達300間，比當預期的拓展速度更快，目前來自外送的營業額約佔整體1.5~2成，未來只要是可以轉型的店鋪，都希望能導入外送。

星巴克新發表的Beyond Meat植物肉系列商品，都能在外送平台上看得到。 台灣星巴克

此外，星巴克也計畫持續拓展外送品項，像是在這一次發表的Beyond Meat植物肉系列商品，都能在外送平台上看得到。問到未來台灣星巴克的商品開發方向為何？李威儀說，「現在有在努力突破，預計在明年第二季前，會開發出新的外送方法，預期可以拉高整體營業額一成。」不過，關於新外送規劃的相關細節，目前還星巴克無法透露。

責任編輯：蕭閔云