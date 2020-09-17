2014年來台至今，亞洲藏壽司開設29間分店，申請上櫃期間股價一度打敗瓦城、豆府飆升至253元，暫居餐飲股王位置。未來目標開50間台灣分店，插旗海外。

這一天，是屬於亞洲藏壽司的日子。9點敲鐘甫結束，櫃買中心恭喜、香檳聲不斷，甚至連日本社長田中邦彥都親自來電視訊祝賀，並送上獎勵金牌肯定員工努力。

打著「第一家日本迴轉壽司品牌」來台耕耘6年後，亞洲藏壽司正式於17日掛牌上櫃，股價從承銷價55元漲至108元， 單日大漲96％，刻下成長里程碑，持續邁向第一階段目標：開50間分店前進。

從興櫃市場轉攻上櫃，亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎（右）難掩掛牌興奮情緒。 吳元熙攝影

「對股價沒有特別期待，但相信能反應營運成果。」亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎難掩掛牌喜悅，卻仍謹慎表示。

即使今年受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，3、4月營收相較去年衰退，亞洲藏壽司在今年前8個月累計營收14.78億元，繳出年增12.51%表現。

8月份新增台北信義ATT店、台南Focus店後，亞洲藏壽司全台店鋪達29間，帶動單月營收成長30.46%，預計今年底可突破30間。

長遠目標在海外，亞洲藏壽司未來看「展店效益」

「觀察餐飲業IPO需注意新店效應！」凱博聯合會計師事務所會技師黃惠婷提醒，餐飲業只要開出分店，營收多半就會成長，單看整體營收變化意義並不大，真正需觀察的是同店業績（Same Store Sales ，SSS）貢獻是否成長。

以亞洲藏壽司來說，鎖定家庭客、團體客群，提供半自動式透明保鮮蓋「鮮度君」、回收餐盤扭蛋遊戲「BIKKURA-PON」等用餐體驗，8月共有29間店、營收為2.44億元，平均每店年營收約843萬。

亞洲藏壽司指出，未來除了百貨商場店面外，會逐步將展店重心轉往街邊店，鎖定擁有足夠人口，但餐飲業或商場尚未飽和的區域發展，維持每年5~10間的展店速度。

亞洲藏壽司是日本Kura Sushi, Inc在台子公司，董總、財務長、人事經理等營運團隊幾乎都是日籍人士。 吳元熙攝影

「台灣只是亞洲藏壽司的前哨戰，」星達管理顧問董事長詹克群指出，餐飲業在IPO後，展店速度可望加快，且會有更好的市場能見度與廣告宣傳空間，但長期發展還是得觀察他們跨足海外的時間與實際成效。

他解釋，亞洲藏壽司專注提供單一品牌產品，與王品、瓦城等多品牌餐飲集團戰略不同：前者因為目標國際化發展，推單品牌較容易有識別度，缺點是較容易受餐飲趨勢變化、市場波動與競爭影響，經營風險比多品牌集團來得高。

值得注意的是，亞洲藏壽司的營收成長速度雖快，財報「營業費用」卻一直處在高檔，影響整理獲利表現，帳面上已連續三季出現虧損。詹克群提醒，多數日本企業對食材、裝潢要求較高，加上跨入海外市場開子公司需支付母公司權利金等因素，較難壓低營業成本，因此需關注展店成本何時完成攤提。

西川健太郎回應，以台灣市場來說，會先評估每一間新店都有60%的股東權益報酬率（ROE），並在5年內認列完裝潢、設備等固定成本，加上有上櫃申請費用需認列，因此展店前期支出較多。

他強調，亞洲藏壽司的長期目標是在亞洲展店200家，包含中國、東南亞都是市場選項之一，發展方向不變。

責任編輯：錢玉紘